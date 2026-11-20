Alberto Núñez Feijóo ha visitado El Hierro para trasladar su apoyo a los vecinos de La Restinga tras la presión migratoria que ha sufrido la isla en los últimos días. El presidente del Partido Popular ha asegurado que su obligación es estar en los lugares donde la población atraviesa dificultades y ha calificado la situación vivida en el municipio como crítica, asegurando que la preocupación ha trascendido las fronteras insulares y que toda España ha podido ver lo que estaba ocurriendo.

«Mi obligación es estar donde hay problemas», ha afirmado Feijóo, que ha trasladado su «respeto y solidaridad» a los residentes de La Restinga. El dirigente popular ha denunciado que «no es normal que te invadan durante días y no tengas el respaldo de tu Gobierno», en referencia a la situación vivida por los vecinos ante las llegadas de inmigrantes ilegales a las costas de El Hierro.

Feijóo ha puesto el foco en las cifras de inmigración irregular en Canarias, asegurando que por el archipiélago ha entrado el 44% de la inmigración irregular registrada en España. Además, ha afirmado que en los últimos ocho años han llegado más de 400.000 inmigrantes irregulares, sin contar las 100.000 personas que, según sus palabras, han entrado en Ceuta, lo que supone cuatro veces más que antes de la llegada del PSOE al Gobierno.

El presidente del PP ha lamentado las consecuencias humanas de la inmigración irregular, haciendo referencia a los cadáveres que aparecen flotando en el mar y a las tragedias que sufren quienes intentan alcanzar las costas españolas. También ha criticado la falta de lucha contra las mafias en los países de origen y ha denunciado que estas organizaciones utilizan la vida de las personas como mercancía. «Cuanto mejor está el mar, más cobran las mafias; y cuando está peor, menos porque es más difícil llegar» ha explicado, antes de insistir en que «no se puede aceptar este drama humano».

«La inmigración irregular no puede ser sinónimo de derechos»

Feijóo ha defendido la necesidad de distinguir entre inmigración irregular y ordenada, asegurando que la primera no puede equipararse a quienes llegan legalmente a España para trabajar y contribuir a la sociedad. «Hay que hablar muy claramente porque la inmigración irregular no puede ser sinónimo de derechos porque, si no, estamos yendo contra la regular y la ordenada, contra los que vienen a trabajar y a aportar», ha señalado.

En este sentido, ha anunciado que el PP dará la batalla en el ámbito del Derecho Internacional y del Código Penal para perseguir a las mafias que organizan las rutas migratorias. También ha planteado cambios en la política de cooperación internacional, defendiendo que los países que frenen la inmigración irregular reciban fondos de cooperación, mientras que aquellos que, según ha denunciado, utilizan a sus ciudadanos como mercancía no obtengan esa misma financiación.

El dirigente popular ha reclamado igualmente una mayor implicación de las agencias europeas en la protección de las fronteras españolas. «Fronteras y seguridad; eso queremos en el Partido Popular porque las islas son tan españolas como Madrid o Barcelona», ha afirmado. Feijóo ha anunciado que pedirá la máxima colaboración de Frontex y Europol para reforzar la vigilancia y combatir las redes de tráfico de personas.

Cambios en la Ley del Menor

Entre las medidas que ha anunciado, Feijóo ha incluido una modificación de la Ley del Menor para adaptarla a la situación de los menores que llegan de manera irregular a España. El líder del PP ha defendido que la legislación debe cambiar para permitir la devolución de estos menores a sus familias, argumentando que la normativa actual no está prevista para afrontar este fenómeno.

Asimismo, ha reclamado un refuerzo de los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en el ámbito marítimo. Ha exigido más patrulleras para la Guardia Civil del Mar, drones y mayores recursos de información para facilitar la actuación de los agentes. «Vamos a proteger nuestras fronteras con más FCSE porque tenemos que decir que España es un país sólido que protege sus fronteras», ha defendido.

Feijóo ha asegurado que las fronteras españolas deben quedar protegidas tanto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como por Frontex, y ha criticado que el Gobierno de Sánchez rechazara la ayuda ofrecida por el Comisario Europeo de Inmigración para reforzar la vigilancia fronteriza. «Es una conducta reiterada», ha censurado.

El presidente del PP también ha recordado lo vivido en Ceuta a finales de julio y durante agosto, asegurando que aquellas imágenes nunca se borrarán de su memoria. En este contexto, ha afirmado que en Ceuta hay 15.000 invasores y ha denunciado que, mientras se producían las entradas irregulares, Pedro Sánchez se marchó de vacaciones durante 25 días. «Lo que ha ocurrido en Ceuta no puede ocurrir ni en El Hierro ni en ninguna isla que conforma esta comunidad autónoma», ha advertido.

En su mensaje final a los vecinos, Feijóo ha insistido en que España no debe convertirse en un lugar donde las mafias puedan hacer negocio y ha prometido mantener una política de determinación frente a la inmigración irregular. También ha pedido disculpas en nombre de los poderes del Estado y de la clase política por la presión migratoria que han soportado los residentes durante las últimas semanas.

El líder popular ha elogiado la respuesta de los vecinos de La Restinga, destacando su resistencia, su civismo y la entereza con la que han afrontado la situación. «Han aguantado el tipo, solidez y han dado un ejemplo de civismo a toda España», ha concluido, antes de despedirse con un mensaje de ánimo: «Mucho ánimo y que viva El Hierro y esta preciosa comunidad autónoma».