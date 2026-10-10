Feijóo llena un auditorio de Madrid en su primer mitin de precampaña y cientos de personas se quedan fuera

Alberto Núñez Feijóo ha protagonizado un llenazo absoluto en su primer mitin de precampaña de cara a las elecciones generales del 29-N en Madrid. Un acto en el Auditorio Norte de Ifema en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

De hecho, cientos de asistentes se han quedado a las puertas del auditorio, con capacidad para unas 3.000 personas, y Feijóo ha salido a dedicarles unas palabras. «He visto a gente de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, y hasta de México. Me siento muy orgulloso de vosotros y muy responsable de lo que vamos a conseguir el 29 de noviembre», ha señalado.

«Estáis dentro del gran proyecto de reconstrucción nacional que vamos a impulsar. Recorred las calles, los pueblos, las ciudades, aprovechemos la oportunidad. No podemos fallarle a España, en nuestras manos está el futuro de nuestro país», ha indicado antes de que arrancara su primer acto de precampaña.

Asimismo, ha llamado a no caer en las trampas de Pedro Sánchez, del que ha dicho que «ya sabemos lo que es capaz de hacer». «Tenemos que contestar a sus fechorías, pero desde la calma y la contundencia», ha agregado antes de sentenciar: «Si estamos juntos, no vamos a fallar».