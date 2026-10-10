El PP se lanza a por el voto de centro abandonado por el PSOE: «Apelamos a los antisanchistas moderados»

«No se puede ser de centro y votar a Sánchez». Así se pronunció este viernes el director de campaña del PP para el 29-N y secretario general del partido, Miguel Tellado, tras la primera reunión del Comité de Campaña en Génova. Una afirmación que es toda una declaración de intenciones sobre la estrategia de los populares para las próximas semanas.

Según fuentes de Génova consultadas por OKDIARIO, el partido de Alberto Núñez Feijóo quiere atraer a «todos los descontentos con el PSOE que se autoperciben de centro, es decir, apelamos a los antisanchistas moderados», señalan tales fuentes.

«El PSOE ya no se identifica con el voto de centro, el sanchismo no se dirige ya al centro político», sostienen las fuentes populares, llamando así a conseguir votos de ese nicho político, el mismo que los sociólogos han considerado tradicionalmente decisivo para ganar unas elecciones generales, y que suele situarse en torno al 20%.

De esta forma, los populares aspiran a arañar votos de un caladero que va más allá del «centroderecha que ya fagocitamos con la absorción del electorado de Ciudadanos», añaden las fuentes consultadas.

«Cuando los españoles vayan a la urna, deben recordar a Jéssica, a Plus Ultra, al fiscal general del Estado, a Begoña Gómez o al hermano de Sánchez. Nos vamos a encargar de que nadie lo olvide», afirmó también Miguel Tellado para insistir en que es imposible que alguien de «centro» pase por alto toda esta corrupción, esta «delincuencia de Estado», como el acoso a la juez Biedma encargada del caso del hermano de Sánchez, para terminar votando al PSOE.

También en esa búsqueda del voto de centro, explican otras fuentes de la dirección de la PP, tiene gran relevancia la crisis de la vivienda, detonante de este adelanto electoral tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada por orden judicial del piso en el que vivía desde 1956.

Estas fuentes remarcan que el problema de la vivienda es un asunto «transversal», que afecta a un espectro de votantes muy amplio, de izquierda a derecha, y que el PP no rehúye en absoluto, sino todo lo contrario.

Como publicó OKDIARIO, Génova ha incluido la vivienda como uno de los ejes principales de la campaña, junto a la «mafia socialista» y Ceuta. «Si el PSOE y Sumar quieren que estemos toda la campaña hablando de vivienda, estupendo, aceptamos el reto», indicaron fuentes de la sala de máquinas del PP para la preparación del discurso en la antesala de estos comicios.

Además, aquí se enmarca también la petición formulada por el PP a las cadenas de televisión que ha propuesto debates electorales y que reveló el propio Tellado este viernes. El partido de Feijóo quiere que la vivienda tenga un peso «especial» y «capital» por ser un tema «crucial» para el conjunto de los ciudadanos.

«Huelga política»

Junto a ello, el secretario general del PP criticó que los sindicatos hayan convocado una huelga «contra la oposición» cuando ésta pretende arreglar el problema de la vivienda que no ha solucionado Sánchez en ocho años. «Esta convocatoria de huelga política indica que ven venir el cambio», afirmó Tellado sobre los paros del 11 de noviembre.

También de vivienda les habló el propio Feijóo a los jóvenes de su partido en un encuentro que mantuvo también este viernes en Espacio Zenit, de la calle Cartagena, en Madrid. «La izquierda le ha fallado a los jóvenes. Yo no lo voy a hacer. Sois la España que viene y tenemos que ayudaros a conseguir una vivienda, un empleo de calidad y un salario digno. Voy a poner el Gobierno de España al servicio de vuestras necesidades y de vuestros sueños. Tenéis mi palabra», trasladó el líder del PP a los militantes de Nuevas Generaciones, la organización que preside Ignacio Dancausa.