El PSOE sondea una lista unitaria de izquierdas en el Senado para tratar de impedir el control del PP

El PSOE sondea participar en una lista unitaria junto a otras formaciones de izquierda para las elecciones al Senado, en busca de impedir que el Partido Popular (PP), actualmente con mayoría absoluta, vuelva a hacerse con el control de la Cámara Alta.

Fuentes del PSOE aseguran que desde la formación se analizan «todas las alternativas y escenarios para ganar tanto en el Congreso como en el Senado» las elecciones que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha adelantado al 29 de noviembre, por lo que no descartan esta posibilidad. Además, afirman que «todos» han visto «el uso espurio que el PP ha hecho del Senado en esta legislatura», en referencia a la apertura de comisiones de investigación por la corrupción socialista, como la del denominado caso Koldo.

El Partido Popular se ha valido de su mayoría absoluta en el Senado para llamar a comparecer a José Luis Ábalos, ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, a su homólogo Santos Cerdán y al ex asesor de Ábalos, Koldo García, a la Cámara Alta. Además, también, entre otros, acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de octubre de 2025.

Ahora, el PSOE deja abierta la puerta a integrarse en una lista conjunta de la izquierda, si bien todavía está por despejarse cómo va a presentarse a las generales ese espacio político, que todavía no ha elegido un candidato ni ha cerrado el mapa de alianzas. Los socialistas cuentan con una semana, hasta el 16 de octubre, para tomar una decisión, tal y como marcan los plazos del calendario electoral para presentar coaliciones.