Sánchez, ante las dudas del PP con el voto por correo: «Tienen razón, si se llenan las urnas, gana la gente»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atacado al PP por dudar del voto por correo. El líder socialista ha asegurado que los dirigentes populares sienten «miedo» ante la participación de la ciudadanía y ha reconocido que debe ser así: «Tienen razón, si se llenan las urnas, gana la gente». Así se ha expresado este sábado en el primer mitin de precampaña en Dos Hermanas (Sevilla).

Al líder socialista le han acompañado en este acto la ex vicepresidenta primera del Ejecutivo y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y el alcalde socialista del municipio sevillano, Paco Rodríguez. Al acto han acudido más de 5.000 asistentes, según los propios organizadores.

«Todo este debate sobre el derecho a votar por correo» es, en opinión de Sánchez, «mentiras» y un «bulo». «Lo expanden porque tienen miedo a perder», ha dicho, para continuar: «Y efectivamente van a perder las elecciones».

Sánchez ha asegurado con una pregunta retórica que es «un poco raro empezar una campaña electoral desanimando a la gente a que vote». Y ha afeado a los dirigentes del PP que hayan criticado la Ley de Memoria Democrática. «Reconoce el derecho a ejercer el voto a aquellos nietos y nietas de los exiliados y exiliadas, víctimas del franquismo, de la Guerra Civil y de la dictadura», ha defendido el jefe del Ejecutivo.

El presidente ha añadido que «quien ejerce el derecho por correo» es «el currante que tiene que trabajar ese domingo». «Estos del que puede hacer que haga ahora son, ahora son los de cuantos menos voten mejor», ha ironizado. «Tienen razón en tener miedo, porque unas urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos», ha concluido.

«Reforzar» los decretos de vivienda

El presidente ha lanzado su primer «compromiso» electoral. Sánchez ha dicho en el mitin que «la política de vivienda no tiene fecha de caducidad» y que si el próximo Parlamento cuenta con «una amplia mayoría progresista» y, por tanto, con un Gobierno del PSOE, «reforzará y mantendrá» los decretos de vivienda. «Protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación», ha defendido el jefe del Ejecutivo.

El líder socialista ha iniciado su acto en Dos Hermanas con un recuerdo a Maricarmen Abascal, la anciana fallecida este miércoles que fue desahuciada con 87 años de la casa en la que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro. «Quiero empezar por trasladar primero todo mi cariño, todo mi respeto a Maricarmen, a sus seres queridos, a su familia, a todas las personas que, como ella, están sufriendo precisamente los abusos y las amenazas y la especulación de los fondos buitre», ha indicado al principio del acto.

«Maricarmen y todos aquellos que se están movilizando con ella por la causa de la vivienda justa abrieron el camino y a nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la gente de la calle y como nos permita la fuerza del voto de la gente», ha añadido.

Dos Hermanas, viejo conocido

El líder socialista ha escogido el municipio hispalense para iniciar su precampaña, tal y como adelantó OKDIARIO. Es el mismo lugar donde empezó en enero de 2017 la campaña de las primarias en la que se disputó el liderazgo del partido contra Susana Díaz y Patxi López.

Pedro Sánchez ha visitado en las últimas semanas pequeños municipios en los que gobernaba el PSOE. Estuvo en un pueblo de Huelva y en otro de Toledo en los que trató de darse un baño de masas más propio de un periodo preelectoral que de la agenda de un presidente. Ahora volverá a recorrer España con el objetivo de que el PSOE se mantenga en La Moncloa.

«Hace 10 años me dijeron que no es posible y no se puede», ha comenzado su mitin el presidente del Gobierno en recuerdo de aquel mitin de las primarias socialistas. «Vine a Dos Hermanas y el resto ya es historia», se vanaglorió Sánchez, dirigiéndose directamente al alcalde del municipio sevillano y agradeciéndole su apoyo.