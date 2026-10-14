Destituido el cargo del PSOE en la Cámara de Cuentas que defendió la cátedra de Begoña Gómez como desveló OKDIARIO

El Parlamento de Andalucía ha acordado el cese de Antonio Manuel López Hernández como consejero de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público andaluz. La decisión afecta al ex presidente de esta institución, propuesto por el PSOE de Andalucía, que elaboró el informe pericial presentado por Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado para defender la legalidad de su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, tal como desveló OKDIARIO en el mes de abril.

La destitución llega después de que trascendieran las actividades académicas y profesionales desarrolladas por López Hernández mientras ejercía como consejero de la Cámara de Cuentas. El caso había provocado la apertura de un expediente por parte de la propia institución ante la «existencia de una incompatibilidad sobrevenida» y un posible incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana María Mestre, ha tomado la decisión de cesarlo, una medida que ha provocado el rechazo del Grupo Socialista. La portavoz adjunta del PSOE-A, María Márquez, ha solicitado este miércoles la paralización de la destitución y ha calificado la actuación de «decisión unilateral». Según la dirigente socialista, el cese «sienta un precedente peligroso».

El informe que defendió a Begoña Gómez

Antonio Manuel López Hernández, catedrático de la Universidad de Granada y antiguo concejal socialista en Guadix, redactó un dictamen pericial fechado el 16 de abril de 2026. El documento fue aportado por la defensa de Begoña Gómez para sostener que las cátedras extraordinarias constituyen una fórmula habitual y legítima de colaboración entre las universidades públicas y entidades privadas.

El informe argumentaba que la dirección de estas estructuras por personas ajenas a la plantilla universitaria es una práctica extendida en España. Para respaldar esa tesis, analizaba la regulación de distintas universidades y comparaba sus modelos de funcionamiento.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO cuestionaron el alcance del documento y señalaron que no entraba a justificar de manera específica las particularidades de la cátedra de Begoña Gómez ni desmentía los extremos recogidos por el juez instructor.

La polémica adquirió una nueva dimensión cuando OKDIARIO publicó que López Hernández figuraba como docente en el Máster Universitario en Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Granada durante los cursos 2024/2025 y 2025/2026, pese a que no constaba una autorización de compatibilidad en el registro público de la Cámara de Cuentas. La legislación reguladora de este organismo establece un régimen de incompatibilidad para sus consejeros, una circunstancia que situó bajo inspección las actividades del ex presidente de la institución.