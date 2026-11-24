La Comisión Europea ha publicado unas directrices para aclarar qué aparatos se libran de tener una batería que puedas cambiar tú en casa. Salieron en el Diario Oficial de la UE el 22 de octubre de 2026. La Comisión explica que las actualizó en la primavera de 2026, tras una primera convocatoria para proponer nuevas excepciones.

La obligación viene del artículo 11 del Reglamento europeo de pilas y baterías: desde el 18 de febrero de 2027, muchos aparatos con batería tendrán que dejar que la cambies tú en casa. Afecta a los que lleven pilas o baterías portátiles y salgan a la venta en la Unión Europea.

Eso sí, la Comisión avisa de que el documento recoge su punto de vista y no es jurídicamente vinculante. La última palabra la tiene el Tribunal de Justicia de la UE.

Herramientas de cualquier tienda

Según el Reglamento (UE) 2023/1542, una batería es fácil de extraer si se puede sacar con herramientas que se venden al público. No debe hacer falta una herramienta especializada, salvo que venga gratis con el producto.

Tampoco se podrán exigir herramientas protegidas por derechos, ni calor ni disolventes para desmontar el aparato. La obligación vale para la batería completa, no para sus celdas por separado.

Según las directrices, el usuario final es una persona mayor de edad, sin experiencia ni formación en cambiar baterías.

Instrucciones y recambios

El fabricante tendrá que acompañar el producto de instrucciones e información de seguridad para usar, sacar y cambiar la batería. Esas instrucciones deben estar siempre en internet, en una web pública, y ser fáciles de entender.

Además, las baterías tendrán que venderse como recambio durante al menos cinco años. Se cuentan desde que sale al mercado la última unidad del modelo. Y a un precio razonable y no discriminatorio, tanto para el usuario como para los talleres independientes.

El reglamento añade una regla más: el software no podrá usarse para impedir que se cambie una batería por otra compatible.

El móvil, con sus normas

Los móviles y las tabletas van aparte. Para ellos, según las directrices, mandan las reglas de diseño ecológico del Reglamento (UE) 2023/1670.

Ese reglamento permite que cambie la batería del móvil una persona sin experiencia en reparaciones o alguien con conocimientos básicos. En el segundo caso, la batería y el aparato tienen que cumplir requisitos de durabilidad más estrictos.

Las baterías externas y los estuches de carga de los auriculares o los audífonos son un caso distinto. Las directrices explican que se pueden considerar baterías en sí mismas, así que el artículo 11 no se les aplicaría.

Cepillos, afeitadoras y relojes

Hay aparatos en los que bastará con que cambie la batería un profesional independiente. El primer grupo son los pensados para funcionar sobre todo con salpicaduras, chorros o inmersión en agua. Y que estén hechos para lavarse o aclararse.

Las directrices ponen como ejemplo los cepillos de dientes, los irrigadores bucales, las afeitadoras, las cortapelos, las depiladoras o las fregadoras de suelos. También podrían entrar relojes inteligentes, auriculares inalámbricos o altavoces de exterior, si cumplen todos los requisitos.

Pero no basta con resistir al agua: la Comisión fija cinco condiciones. Una es demostrar que no hay forma de rediseñar el aparato sin poner en riesgo la seguridad. Y recuerda que el código IP, por sí solo, no basta.

Audífonos y detectores de humo

Las directrices apuntan además a los dispositivos ponibles, por su tamaño, y a los juguetes eléctricos con baterías recargables. Son excepciones que no figuraban en el texto original de 2023. Y en algunos productos sanitarios profesionales, el cambio lo hará un profesional independiente.

En otros casos no hará falta que la batería se pueda cambiar. El reglamento lo permite cuando el aparato necesita alimentación continua para ser seguro. También si su función principal es recoger datos y hace falta para no perderlos.

Entre los ejemplos de la Comisión están los marcapasos y otros implantes, los medidores de glucosa con tiras reactivas o los audífonos. También los detectores de humo pensados para funcionar sin parar al menos diez años con una batería que dure lo mismo.

La Comisión puede añadir nuevas excepciones con actos delegados, solo si hay dudas científicas fundadas sobre la seguridad del usuario. Por eso abrirá convocatorias periódicas, con tres meses para presentar pruebas, según las directrices publicadas en el Diario Oficial.

En Techy: cómo se lee la etiqueta energética de móviles y tabletas, por qué no conviene dejar la batería del móvil mucho tiempo al 100 % y cómo limpiar el móvil sin estropearlo.

La información procede del Reglamento (UE) 2023/1542. También, de las directrices de la Comisión Europea publicadas el 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Diario Oficial de la Unión Europea.