Cuando la jornada laboral llega a su fin, hay quienes siguen pensando en el trabajo, un comportamiento que la psicología relaciona con el efecto Zeigarnik, que explica por qué resulta más difícil apartar de la mente aquellas tareas que no se han completado. Diversos estudios señalan que las obligaciones profesionales sin resolver pueden favorecer los pensamientos intrusivos. Si bien recordar ocasionalmente alguna tarea pendiente es algo habitual y no tiene por qué ser preocupante, el problema aparece cuando estas preocupaciones terminan afectando al sueño o a las relaciones personales.

Un metaanálisis publicado en enero de 2026 en la revista Anxiety, Stress & Coping analizó diferentes investigaciones sobre las tareas pendientes y los pensamientos relacionados con el trabajo durante el tiempo libre. Los resultados encontraron una relación entre dejar obligaciones sin terminar y pensar con mayor frecuencia en cuestiones profesionales fuera de la oficina, sobre todo cuando estos pensamientos generan emociones negativas.

¿Por qué hay personas que siguen pensando en el trabajo al volver a casa?

La adicción al trabajo se caracteriza por una conducta obsesiva y compulsiva que lleva a la persona a sentir una necesidad constante de mantenerse ocupada con sus responsabilidades profesionales. Existe una presión interna difícil de controlar que puede provocar sentimientos de culpa cuando no está trabajando. Esta dependencia suele traducirse en jornadas laborales interminables y en el abandono progresivo del tiempo libre, el cuidado personal y las relaciones sociales, ya que la persona prioriza continuamente sus obligaciones profesionales.

«Desconectar no significa conseguir que no aparezca ni un solo pensamiento relacionado con el trabajo. Puedes recordar algo durante unos segundos y continuar con lo que estabas haciendo. La dificultad aparece cuando esos pensamientos vuelven repetidamente, requieren atención o hacen que una parte importante del tiempo libre siga organizada alrededor del trabajo», explica El Psicólogo Virtual.

Causas

La dependencia laboral puede tener diferentes orígenes y estar relacionada con factores personales, familiares y sociales. Entre las causas más habituales se encuentran las siguientes:

Crecer en un entorno que premia constantemente el esfuerzo, la productividad y la competitividad puede favorecer una relación poco saludable con el trabajo. Algunas personas han aprendido desde pequeñas que solo reciben reconocimiento y afecto cuando cumplen determinadas expectativas o hacen las cosas perfectamente.

Cuando existen conflictos en el hogar o insatisfacción en la relación sentimental, el trabajo puede convertirse en una vía de escape. Mantenerse ocupado permite evitar temporalmente situaciones personales que resultan difíciles de afrontar.

La ambición por conseguir más dinero, poder o reconocimiento puede llevar a trabajar de manera excesiva. También sucede cuando existen dificultades económicas o miedo a perder la estabilidad laboral, lo que hace que la persona anteponga su empleo a cualquier otra necesidad.

Para algunas personas, sentirse productivas y necesarias supone una fuente importante de satisfacción personal. El trabajo se convierte entonces en una forma de reforzar su autoestima, por lo que cada vez necesitan dedicarle más tiempo para mantener esa sensación de valía.

Señales de alerta

Uno de los síntomas más frecuentes es prolongar voluntariamente la jornada laboral más allá del horario establecido. También es habitual seguir trabajando al llegar a casa, responder llamadas y correos electrónicos a cualquier hora o estar disponible 24/7. Estas personas suelen evitar las bajas por enfermedad y las vacaciones, y pueden mostrar cierta irritación cuando alguien les recomienda reducir las horas extra.

Por otro lado, pueden tener dificultades para disfrutar de planes de ocio porque sienten que deberían estar aprovechando ese tiempo para adelantar tareas pendientes. Asimismo, el miedo a perder el empleo, recibir críticas de los superiores o no cumplir las expectativas puede convertirse en una preocupación constante. Finalmente, la sobrecarga de trabajo puede terminar manifestándose mediante estrés crónico, ansiedad, síntomas depresivos, agotamiento, problemas de sueño, dolores de cabeza y tensión muscular.

Consejos prácticos

Para desconectar mentalmente del trabajo, es fundamental establecer algunos límites y mantenerlos en el tiempo. Algunas medidas que pueden ser de gran ayuda son fijar un horario laboral y evitar prolongarlo, silenciar las notificaciones de correos y mensajes fuera de la jornada, separar el espacio de trabajo del resto de la vivienda y reservar momentos para actividades relajantes, como pasear, leer o meditar.

En España, el derecho a la desconexión digital está reconocido desde 2018 mediante la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El artículo 88 establece «los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones…».

Desconectar del trabajo tiene numerosos beneficios para la salud y el bienestar. Ayuda a mantener la mente más despejada y descansada, reduce el riesgo de ansiedad y depresión y favorece una mayor motivación y creatividad en el entorno laboral. Además, tener tiempo para uno mismo permite cuidar y fortalecer las relaciones personales y familiares, mejorando así la calidad de vida.