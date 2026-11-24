Los glaciares de los Pirineos atraviesan una situación cada vez más delicada. La última campaña de monitorización del Grupo de Investigación CryoPyr del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE–CSIC) confirma pérdidas extraordinarias de espesor durante 2025-2026, incluso después de una primavera con abundantes nevadas.

Los investigadores también han detectado nuevas fragmentaciones, acumulación de rocas y hielo que apenas conserva su dinámica natural.

Los glaciares de los Pirineos registran pérdidas extremas de hielo

El retroceso de los glaciares pirenaicos continúa sin dar señales de recuperación. Los resultados publicados por el grupo CryoPyr sitúan el año hidrológico 2025-2026 como el tercero con mayores pérdidas de hielo desde que comenzaron los registros anuales, en 2012.

El dato resulta especialmente significativo porque la primavera registró acumulaciones de nieve muy abundantes. A principios de marzo de 2026, los valores alcanzaron máximos de la serie histórica. Sin embargo, estas precipitaciones no consiguieron compensar las pérdidas acumuladas durante el resto del año hidrológico.

Los tres grandes glaciares analizados presentan cifras preocupantes. El de Ossoue, situado en el macizo del Vignemale, encabeza las pérdidas, con una reducción media de 3,1 metros de espesor y máximos de 4,9 metros.

En el Aneto, el descenso medio alcanzó los 2,4 metros, con puntos donde llegó a 4,8 metros. Por su parte, Monte Perdido perdió una media de 2,3 metros, aunque en determinadas zonas la reducción alcanzó los 6 metros.

El glaciar de Ossoue lleva varias temporadas sin mostrar movimiento

Uno de los aspectos más llamativos del informe tiene que ver con la dinámica de estas masas de hielo. Los investigadores de CryoPyr señalan que el glaciar de Ossoue lleva varias temporadas sin mostrar signos aparentes de movimiento, una circunstancia que refleja el avanzado deterioro de esta formación.

El caso de Monte Perdido también preocupa a los especialistas. Su cuerpo inferior occidental presenta signos claros de degradación hacia un helero residual, es decir, una masa de hielo que está perdiendo las características propias de un glaciar activo.

El Aneto tampoco escapa a este proceso. La última campaña confirma una nueva fragmentación bajo el Pico del Medio, que se suma a la división registrada en 2025 bajo el Pico Coronas. El resultado es una masa de hielo cada vez más dividida en cuerpos independientes y de menor tamaño.

Las rocas y los sedimentos aceleran el deterioro del hielo

Otro de los fenómenos identificados durante el seguimiento es la creciente acumulación de rocas y polvo sobre los glaciares. Los investigadores explican que estas masas de hielo, al presentar una dinámica muy reducida, pierden capacidad para expulsar los materiales que llegan a su superficie.

Esta acumulación provoca un oscurecimiento del hielo que condiciona su evolución. Los sedimentos y los derrubios cubren progresivamente distintas zonas y resultan especialmente visibles en Llardana, en el macizo del Posets.

Este pequeño glaciar perdió 1,5 metros de espesor medio durante la campaña, con máximos de 3,4 metros. Su superficie está prácticamente cubierta de derrubios y apenas conserva una zona de acumulación donde la nieve pueda transformarse posteriormente en hielo.

Cómo miden los científicos las pérdidas de los glaciares pirenaicos

El equipo de CryoPyr realiza visitas a los principales glaciares al final del verano y utiliza drones para obtener modelos tridimensionales de alta resolución. Después, compara estas imágenes con las de campañas anteriores para calcular los cambios de espesor y las pérdidas de volumen.

Los resultados de 2025-2026 confirman que ni siquiera una primavera con acumulaciones de nieve récord ha conseguido frenar el retroceso. Los investigadores señalan la especial sensibilidad de estas masas de hielo ante unos veranos cada vez más cálidos y prolongados.

La monitorización también permite seguir la evolución de otros enclaves, como el Taillón y Gabietous, donde se han detectado cambios relacionados con la acumulación de materiales sobre el hielo. El seguimiento científico confirma así el deterioro progresivo de los últimos glaciares de la cordillera.