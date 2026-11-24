Si en la web de un ministerio te responde un chatbot con inteligencia artificial, debe avisarte de que es una IA. Lo exige el Reglamento Europeo de IA, y así lo explica con ejemplos una guía que el Ministerio para la Transformación Digital publicó el 19 de noviembre de 2026. Se titula «Guía para la adopción ética de la inteligencia artificial en las Administraciones públicas».

La ha elaborado su Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Según su nota, es una herramienta práctica para que los organismos públicos apliquen el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

El documento, de 50 páginas, explica qué sistemas cubre la norma, cómo se clasifican según su riesgo y qué obligaciones tiene cada Administración. Pero también incluye ejemplos concretos de cómo aplicarlo.

Lo que exige la ley

Según la guía, las obligaciones de transparencia salen del artículo 50 del Reglamento Europeo de IA. Se aplican desde el 2 de agosto de 2026 a cualquier sistema que interactúe con personas o genere contenido sintético.

La guía pide informar a la ciudadanía cuando interactúa con un sistema de IA. Como ejemplo, propone que un chatbot avise en su primera interacción de que es un sistema de IA. Y que resuma las tareas que puede hacer.

Luego desarrolla un caso completo: un ministerio pone en su web un chatbot de IA generativa para informar sobre trámites y servicios. El sistema explica normativa compleja con un lenguaje accesible.

Aunque las fuentes sean oficiales, las respuestas no las redacta una persona. Por eso, según la guía, ese sistema debe cumplir las obligaciones de transparencia del Reglamento. Lo que sigue es cómo propone hacerlo la guía, no el texto literal de la ley.

Tres avisos en el chatbot

En ese caso, la guía dice que el ministerio debe incluir tres elementos. El primero, un aviso claro al empezar la conversación de que el asistente virtual usa IA para crear las respuestas.

El segundo, una nota al pie de cada respuesta que explique que la ha creado una IA generativa. Y el tercero, un aviso de que el chatbot es solo informativo y no ofrece asesoramiento jurídico, una medida que la guía añade en su ejemplo.

Como buena práctica, sin que sea obligatorio, la guía recomienda enlazar a las fuentes oficiales, la normativa o la página correspondiente. Así el usuario puede comprobar el contenido por su cuenta.

Vídeos con un rótulo

Lo mismo vale para las imágenes y los vídeos generados con IA. Según la guía, ese contenido debe ir marcado en un formato que puedan leer las máquinas. Así se puede detectar que es artificial.

Pone el ejemplo de una consejería que difunde un vídeo de prevención de incendios con escenas hechas por IA. El vídeo lleva un rótulo, «Vídeo con contenido generado por IA», y una marca digital dentro del archivo.

El documento también piensa en las ultrasuplantaciones o deepfakes, y para ellas imagina una Administración que publica un vídeo hiperrealista de un portavoz con un mensaje que nunca grabó. En ese caso, debe hacer público que el contenido es artificial.

Lo que está prohibido

La guía es tajante con los sistemas de riesgo inaceptable: ninguna Administración podrá usarlos. Antes de comprar o contratar una solución de IA, hay que clasificarla según su riesgo. Y frenar cualquier uso prohibido.

Entre las prácticas prohibidas que enumera está crear bases de datos de reconocimiento facial. En concreto, con imágenes de caras sacadas de forma no selectiva de internet o de cámaras de videovigilancia. También, con excepciones muy concretas, la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos.

Otros usos son de alto riesgo. La guía incluye, por ejemplo, los sistemas que evalúan si alguien puede recibir prestaciones públicas o servicios sanitarios. En ellos exige supervisión humana.

Una persona al mando

Según el documento, la IA debe servir de apoyo y nunca sustituir el juicio profesional ni la decisión humana. Las personas que supervisan un sistema de alto riesgo deben poder detenerlo al instante, decidir no usar su resultado o descartarlo y corregirlo.

La guía también recuerda qué no es inteligencia artificial a efectos del Reglamento. Pone como ejemplo un programa de ajedrez que usa el algoritmo minimax, o los métodos de regresión lineal.

El Ministerio explica que la guía se actualizará de forma periódica. Además, dedica un capítulo a la contratación pública de sistemas de IA. Y pone el acento en la formación en IA de los empleados públicos.

En Techy contamos el decálogo de Protección de Datos para usar agentes de IA y el decreto de los centros de datos. Y el aviso de INCIBE sobre cuentas de WhatsApp en iPhone sin actualizar.

La información procede de la propia guía y de la nota del Ministerio del 19 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.