El primer movimiento de calado de la española Belén Garijo al frente de Sanofi ha alcanzado la cota histórica. La farmacéutica francesa comprará la estadounidense Insmed por un importe de 41.000 millones de dólares (37.500 millones de euros aproximadamente). Representa la mayor operación de Sanofi desde que Garijo está al frente, cuando fue nombrada consejera delegada en febrero.

Sanofi quiere ampliar su presencia en el mercado de medicamentos respiratorios, enfermedades raras e inmunología. Insmed es una biofarmacéutica que, entre otros productos, posee Brinsupri y Arikayce. Sanofi no espera que la adquisición propuesta tenga ningún impacto en sus previsiones financieras para 2026.

El acuerdo contempla que la dueña del Pharmaton Complex adquirirá todas las acciones en circulación de Insmed a cambio de 175 dólares en efectivo por cada título, lo que representa una prima de casi el 24% con respecto al cierre de la cotización el lunes. Ambas empresas han acordado la compra a falta del voto decisorio de los accionistas y de las autorizaciones gubernamentales de EEUU.

«Esta adquisición representa un paso estratégico fundamental para acelerar significativamente nuestra trayectoria de crecimiento a medio y largo plazo y fortalecer aún más nuestra cartera de productos en fases iniciales e intermedias», ha señalado Garijo.

La directiva llegó a Sanofi tras la fusión de la firma gala con la alemana Aventis, consolidándose como uno de los grupos de distribución farmacológica más grandes del mundo.