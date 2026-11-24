El empuje de Nvidia se ha agotado en Europa. Las principales bolsas abrieron este martes con sentido mixto, marcando el rojo el Ibex 35. El selectivo español retrocedió más de un 0,4% al comienzo de la sesión y llegó a coquetear con perder los 19.100 puntos que conquistó este lunes.

Por empresas, lideraron la apertura IAG (0,74%), Ferrovial (0,67%), ACS (0,52%), Sacyr (0,43%) y Telefónica (0,36%). En el lado contrario, las mayores caídas en el arranque se sucedieron en ArcelorMittal (-1,4%), Acerinox (-1,21%), Endesa (-1,18%), Indra (-1,16%) y Puig (-1,04%).

Los mercados apuntan a una sesión de digestión de las novedades sobre Nvidia. El consejo de administración de la tecnológica decidió restituir a Jensen Huang y así aplacar a las presiones políticas y empresariales. El CEO de Nvidia dimitió tras conocerse múltiples romances con personal de la empresa y con una espía china.

En el ámbito macroeconómico, solo se espera la encuesta del instituto alemán Ifo sobre el clima empresarial y el índice de confianza de los consumidores de Estados Unidos. Por otro lado, la geopolítica seguirá marcando el compás tras confirmarse ataques ucranianos a buques rusos en Libia y los bombardeos iraníes contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

La renta fija española se mantuvo calmada con un tipo de interés del 3,867% en los bonos a 10 años. El euro recuperó algo de impulso hasta recuperar los 1,09 dólares al comienzo del martes. El Brent mantuvo un sentido bajista y arrancó la cotización en los 86,4 dólares por barril. WTI, el crudo norteamericano, perdió la cota de los 80 dólares y cayó a los 79,57 dólares.