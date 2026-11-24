Llegar a la jubilación después de décadas de trabajar y cotizar no siempre significa dejar atrás todas las preocupaciones económicas. De hecho, para muchos pensionistas significia el inicio de una etapa distinta, pero continúan apareciendo gastos, impuestos y obligaciones que pueden resultar difíciles de encajar, sobre todo cuando los ingresos bajan respecto a los años en activo. Esa sensación es precisamente la que ha querido poner sobre la mesa Felipe, un jubilado que ha compartido en TikTok una reflexión sobre el tratamiento fiscal de las pensiones.

En un vídeo que h publicado la cuenta de @felipemgicapedre, Felipe ha cuestionado que una persona que ha pasado 40 años trabajando y cotizando tenga que seguir tributando cuando empieza a recibir su pensión. Su mensaje no entra tanto en cifras como en una sensación que, según explica, comparten muchos mayores. Después de cumplir durante toda una vida laboral, la llegada a la jubilación no siempre se percibe como el final del esfuerzo económico.

Felipe, jubilado: «Después de trabajar y cotizar durante toda una vida, muchos sienten que la meta tiene peaje»

Felipe comienza su reflexión publicada en redes, repasando todo lo que implica una vida laboral larga. Habla de madrugar, cumplir horarios, soportar problemas, responsabilidades, hipotecas o enfermedades y, al mismo tiempo, cotizar durante décadas para sostener el sistema. Es precisamente ahí donde sitúa su crítica ya que cuando llega la jubilación, explica, el trabajador puede pensar que ya ha cumplido con todas esas obligaciones. Sin embargo, descubre que la pensión que empieza a cobrar también puede estar sujeta a tributación.

«Uno se pasa 40 años trabajando, madrugando, tragando jefes, normas, horarios, disgustos, hipotecas, enfermedades, responsabilidades y además cotizando religiosamente», señala en el vídeo. A continuación resume esa sensación con una frase muy gráfica: «Muy bien, ya has llegado. Ahora siga usted pagando». Felipe reconoce que una cosa es lo establecido legalmente y otra muy distinta cómo lo percibe quien acaba de jubilarse. Su argumentación parte, por tanto, de una valoración personal sobre lo que considera justo después de haber cotizado durante buena parte de la vida.

Por qué las pensiones de jubilación tributan por IRPF

La legislación española considera las pensiones de jubilación dentro de las rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Seguridad Social explica que estas prestaciones están sometidas a tributación en los términos establecidos por la normativa del IRPF y, cuando corresponde, al sistema general de retenciones. Es decir, que el hecho de ser pensionista no implica automáticamente dejar de pagar este impuesto, pero el tratamiento fiscal dependerá de la cuantía percibida y de las circunstancias personales y familiares del contribuyente, como ocurre con otros rendimientos.

Existen, eso sí, determinadas prestaciones que están exentas. Entre ellas figuran, por ejemplo, las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad y las pensiones de orfandad, además de algunos supuestos concretos previstos en la normativa.

Por otro lado, debemos tener claro que la Seguridad Social define la pensión de jubilación como una prestación económica destinada a sustituir las rentas del trabajo cuando una persona cesa total o parcialmente en su actividad por razón de edad. Para acceder a ella deben cumplirse los requisitos correspondientes de edad y cotización.

«Antes pagabas como trabajador, ahora pagas como jubilado»

Felipe, sin embargo, centra su discurso en cómo vive el pensionista esa tributación después de haber cotizado durante tantos años. «La pensión, para quien ha trabajado toda su vida, no se siente como una fiesta ni como un premio de la lotería», afirma. De hecho para él, muchos jubilados perciben esa prestación como parte de lo que han ido aportando durante décadas y no como un ingreso completamente nuevo, es por este motivo que cuestiona que se mantenga la obligación fiscal una vez finalizada la vida laboral.

Lo resume de otra forma: «Antes pagabas como trabajador, ahora pagas como jubilado. La ventanilla cambia, la mano que cobra no». Y en su vídeo también critica que el debate sobre las pensiones termine enfrentando a generaciones. Considera injusto presentar a los mayores como una carga económica cuando muchos de ellos continúan ayudando a sus hijos y nietos después de haber trabajado durante décadas.

Su reflexión termina alejándose de los términos puramente fiscales para plantear una cuestión sobre la forma en la que se trata a quienes han llegado al final de su vida laboral. Para Felipe, después de tantos años de trabajo y cotización, muchos jubilados sienten que alcanzar la meta no supone terminar con las obligaciones económicas. La jubilación llega, sí, pero con lo que él describe como una especie de peaje que continúa acompañándoles incluso cuando ya han dejado definitivamente de trabajar y se inicia una etapa que debería ser más tranquila pero que no deja de tener gastos, impuestos y una intranquilidad cuyo nivel varía en función de lo que haya quedado de pensión.