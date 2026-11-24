La Rioja se asocia de inmediato al vino, las bodegas y los paisajes de viñedo. Sin embargo, detrás de esa imagen reconocible hay otra ruta igual de atractiva: la de los castillos y fortalezas que durante siglos defendieron una tierra situada entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón.

Desde torres sobre el Ebro hasta fortalezas de origen andalusí en el valle del Cidacos, los castillos riojanos son hoy un atractivo combinado con gastronomía, vino y naturaleza.

Castillo de Davalillo: la gran atalaya del Ebro

El castillo de Davalillo se eleva sobre un cerro próximo a San Asensio, con una posición privilegiada sobre el río Ebro y los paisajes de La Rioja Alta. Su ubicación explica su importancia: fue una fortaleza de frontera entre Castilla y Navarra, dos reinos que se disputaron durante siglos el control de este territorio.

Su construcción data de finales del siglo XII y comienzos del XIII. Conserva una torre del homenaje cuadrada, tramos de muralla y varias torres defensivas. El conjunto, junto a una ermita y declarado Bien de Interés Cultural, ofrece una de las imágenes más fotogénicas de la arquitectura defensiva riojana.

Castillo de Sajazarra: una fortaleza integrada con un pueblo monumental

Sajazarra conserva uno de los cascos históricos con más personalidad de La Rioja Alta. En el centro del pueblo se levanta su castillo, una fortaleza del siglo XV de volumen compacto y aspecto señorial, presidida por una gran torre del homenaje.

Forma parte de la antigua muralla de la villa y permite entender cómo las defensas medievales condicionaron el desarrollo de los pueblos riojanos.

Castillo de Arnedo: la huella musulmana en el valle del Cidacos

El castillo ocupa un cerro sobre la localidad de Arnedo y domina el valle del Cidacos. A diferencia de otras fortalezas riojanas, está vinculado a la presencia musulmana en la zona.

Su origen se remonta al periodo andalusí, cuando formaba parte de una red defensiva para vigilar comunicaciones y núcleos de población. Posteriormente, fue modificado durante la Edad Media cristiana. Aunque conserva restos fragmentarios, permite descubrir la huella de las distintas culturas que dejaron su impronta en La Rioja medieval.

Castillo de Cornago: cuatro torres y siglos de poder medieval

Pocas fortalezas de La Rioja tienen una silueta tan reconocible como el castillo de Cornago. Desde lo alto de la localidad de Cornago, junto a la iglesia de San Pedro, destacan sus cuatro torres circulares en las esquinas y su cuerpo central cuadrangular.

Construido entre los siglos XIII y XIV, el edificio se adaptó a nuevos usos tras perder su función militar. También estuvo vinculado a la familia de Álvaro de Luna, una de las más influyentes de la Castilla del siglo XV.

Hoy alberga un centro de interpretación que permite conocer la historia del municipio y su entorno.

Castillo de San Vicente de la Sonsierra: historia medieval en plena comarca del vino

San Vicente de la Sonsierra reúne varios de los elementos que definen el turismo cultural riojano: patrimonio medieval, paisaje de viñedo, cercanía al Ebro y un casco urbano con identidad propia.

Su castillo se construyó hacia el siglo XII sobre un cerro con vistas al pueblo y la Sonsierra. Conserva murallas, torre del homenaje y torre del reloj. Dentro del recinto también se encuentran la iglesia de Santa María la Mayor y la ermita de la Vera Cruz.

El conjunto ofrece un recorrido por el patrimonio histórico y paisajístico de la zona, ideal para combinar la visita con las bodegas en una escapada.