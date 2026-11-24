La Copa Davis 2026 se disputa entre este martes 24 y el domingo 29 de noviembre en la ciudad de Bolonia. España, con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar como líderes, parte como favorita en la final a ocho de la competición en la que también participan la República Checa, Canadá, Gran Bretaña, Austria, Italia, Corea del Sur y Alemania. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las finales de la Copa Davis 2026, los horarios y la televisión que lo ofrece en España.

Después de la disputa de las ATP Finals 2026 con triunfo de Carlos Alcaraz, entramos en semana de Copa Davis 2026, en la que las ocho potencias del tenis mundial se juegan la ensaladera en la ciudad de Bolonia. Este martes 24 de noviembre comienzan los cuartos de final que han quedado repartidos de la siguiente manera:

Martes 24 de noviembre

República Checa-Canadá (Desde las 16:00 horas)

Miércoles 25 de noviembre

Italia-Corea del Sur (Desde las 16:00 horas)

Jueves 26 de noviembre

Gran Bretaña-Alemania (Desde las 10:00 horas)

España-Austria (Desde las 17:00 horas)

Viernes 27 de noviembre

Ganador de República Checa/Canadá vs Ganador de Italia/Corea del Sur (Desde las 16:00 horas.

Sábado 28 de noviembre

Ganador del Gran Bretaña-Alemania vs Ganador del España-Austria (Desde las 12:00 horas)

Domingo 29 de noviembre

Final: Desde las 15:00 horas

Cuándo se juega la Final 8 de la Copa Davis 2026

La Copa Davis 2026 se disputa este martes 24 de noviembre y domingo 29 de noviembre en Bolonia. Entre el martes y el jueves se disputarán las eliminatorias de cuartos de final; viernes y sábado quedan reservados para las semifinales y el domingo para la gran final.

Horarios de los partidos de la Copa Davis 2026

Los partidos de cuartos de final de la Copa Davis del martes y el miércoles comenzarán no antes de las 16:00 horas. El jueves, España jugará ante Austria no antes de las 17:00 horas, ya que ese mismo día a partir de las 10:00 horas se disputará otra eliminatoria de cuartos de final.

Las semifinales del viernes arrancarán a partir de las 16:00 horas, mientras que la del sábado, en la que podría estar España ante Alemania o Gran Bretaña, comenzará a las 12:00 horas.

Canal para ver en directo la Copa Davis 2026

Movistar, a través de su canal Movistar Plus, Vamos+ y Deportes, será la televisión de la Copa Davis 2026 en España.

Cómo ver en vivo online y streaming la Copa Davis 2026

La final de la Copa Davis se podrá ver en vivo online y en streaming a través de la plataforma que Movistar tiene en dispositivos digitales, que permite que los partidos de España se puedan ver a través de la televisión, iPad o teléfono móvil. EN OKDIARIO también te informaremos en nuestros directos de todo lo que suceda antes, durante y después de los partidos de la selección española. Después de cada partido tendrás publicada la crónica en cuestión de minutos por parte de nuestros enviados especiales que estarán presentes en esta cita.