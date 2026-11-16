Frenazo para Davidovich, baja para la Copa Davis por lesión: «Me duele no poder representar a mi país»

El circuito tenístico apura su calendario en Turín, con la disputa de las ATP Finals, mientras que los países ya miran a Bolonia. Inmediatamente acabe la acción en la primera ciudad, se trasladará a la segunda, donde se disputará una Copa Davis con España como principal candidata a levantarla. Ferrer había convocado un equipo de garantías con Alcaraz, Jódar, Davidovich, Granollers y Pedro Martínez. No obstante, se ve obligado a hacer un cambio, pues Davidovich es baja por lesión.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Alejandro Davidovich ha explicado la causa de su baja. «Después de valorarlo mucho junto a mi equipo y de intentarlo hasta el último momento, lamentablemente tengo que anunciar que no podré estar en la Copa Davis. Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir», comenzó el malagueño.

El actual número 16 del mundo prolonga su sinuosa relación con la Davis. «Me duele especialmente no poder representar a mi país en una competición tan especial y única, que llevo viendo y soñando con disputar desde que empecé a jugar al tenis. Era algo que me hacía muchísima ilusión. Quiero agradecer a la Federación, a todas las personas involucradas, al capitán David Ferrer y a todos mis compañeros por la confianza, la comprensión y el apoyo. Estaré animando desde casa y apoyándoos como uno más», añadió.

El sustituto de Davidovich es Daniel Mérida, uno de los protagonistas del triunfo de España en la eliminatoria clasificatoria disputada en Santiago de Chile el pasado mes de septiembre, en el que fue su debut en la competición. A estas Finales llegará asentado en el top 50 mundial ocupando el puesto número 42. La Selección Española Generali de Tenis entrará en competición el jueves 26 de noviembre, enfrentándose a Austria en cuartos de final. En caso de ganar, disputaría las semifinales el sábado 28 a las 12 horas, mientras que la final será el domingo 29 a las 15 horas.

Cabe recordar que el tenista malagueño, que acumula tres trofeos en la presente campaña, encadenaba un parón competitivo desde su coronación en el Masters 1000 de Shanghái. Su ausencia en Basilea, motivada por un problema estomacal, se sumó a su posterior baja en el Masters 1000 de París por dolencias en la espalda, un contratiempo que ocurrió cuando ya había viajado a la capital francesa y conocía su hoja de ruta en el sorteo.