Dani Mérida entra en acción: sustituye al lesionado Davidovich y completa el equipo de España para la Davis

La cruz de Davidovich es la cara de Dani Mérida, así son los dos lados de la moneda. Para que sonría a uno, debe entristecer a otro. Le salió la cara amarga a Davidovich, quien se ha visto obligado a renunciar a la Copa Davis por lesión después de «haberlo intentado hasta último momento», como él mismo asegura. La cara dulce le toca a Dani Mérida, que ya había dado por finalizada su temporada y ahora volverá a empuñar una raqueta con el equipo español de Copa Davis.

En este escenario, y a expensas de que no se produzcan más percances, la selección española disputará la eliminatoria contra Austria el jueves 26 con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Dani Mérida, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Cabe recordar que Mérida (21 años y 42.º del ranking) desempeñó un papel decisivo en la clasificación del equipo para la fase final, tras derrotar a Alejandro Tabilo durante la serie celebrada ante Chile en Santiago.

Nada hizo temblar al español, que jugó su primera eliminatoria como si llevara una decena a su espalda. Tabilo, que suma 16, claudicó ante la energía del español que culminó una gran remontada (5-7, 6-3, 6-3) y dio el primero de los tres pasos de España para estar en las Finales de Bolonia. «Ha sido un partido duro. Muy nervioso al principio, el público metía mucha presión. Intentaba apoyarme mucho en Ferrer. Tiene mucha experiencia en estos partidos y en estos torneos, me ha dicho que confiara en mí, que le iba a dar la vuelta al partido», aseguró Mérida tras el partido.

Frenazo para Davidovich

A través de un comunicado en sus redes sociales, Alejandro Davidovich ha explicado la causa de su baja. «Después de valorarlo mucho junto a mi equipo y de intentarlo hasta el último momento, lamentablemente tengo que anunciar que no podré estar en la Copa Davis. Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir», comenzó el malagueño.

El actual número 16 del mundo prolonga su sinuosa relación con la Davis. «Me duele especialmente no poder representar a mi país en una competición tan especial y única, que llevo viendo y soñando con disputar desde que empecé a jugar al tenis. Era algo que me hacía muchísima ilusión. Quiero agradecer a la Federación, a todas las personas involucradas, al capitán David Ferrer y a todos mis compañeros por la confianza, la comprensión y el apoyo. Estaré animando desde casa y apoyándoos como uno más», añadió.