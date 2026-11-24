El bulldog francés es una de las razas de perro más destacadas por su cercana personalidad y capacidad para adaptarse a diferentes lugares. Detrás de su simpatía existen necesidades de salud que los propietarios deben conocer antes de adentrarse en el mundo de esta raza, para poder incorporarla como uno más en la familia.

La criadora de bulldogs franceses y propietaria de Chitawee French Bulldogs Kathy Clayton ha dedicado gran parte de su trayectoria al cuidado de estos animales y recibió el reconocimiento Breeder of Merit Gold del American Kennel Club (AKC).

¿Cómo es el carácter del bulldog francés?

Clayton lleva treinta años dedicándose a la cría de esta raza y define a estos perros como animales cariñosos, juguetones y divertidos. Según su extensa trayectoria, asegura que son excelentes compañeros cuando reciben una crianza responsable y se prioriza su bienestar.

Se trata de perros pequeños y musculosos, que suelen pesar menos de 12,7 kilos y miden entre 28 y 33 centímetros. Sus características, orejas erguidas y su hocico achatado, les aportan autenticidad.

Además, suelen adaptarse bien a los departamentos y a los espacios urbanos y disfrutan de compartir tiempo con sus responsables, jugar y recibir atención.

La importancia de una buena salud

La especialista alerta que la apariencia física no es el único criterio para elegir un cachorro, ya que uno de los principales riesgos del bulldog francés está relacionado con su condición de raza braquicéfala.

Su hocico corto puede favorecer dificultades respiratorias, incluido el síndrome obstructivo de las vías respiratorias. También presentan problemas dermatológicos, alteraciones oculares y complicaciones durante el parto.

El American Kennel Club recomienda realizar controles de caderas, rótulas, corazón y ojos, para evitar cualquier problema de salud.

Las recomendaciones de la experta

Kathy Clayton expone que investigar los antecedentes de los reproductores y comprobar los controles veterinarios antes de adquirir un cachorro, es fundamental para garantizar su bienestar.

Además, la experta recomienda extremar las precauciones durante los días más calurosos del año, ya que estos perros tienen dificultades para regular su temperatura corporal.

Por lo tanto, el bulldog francés se puede convertir en un gran acompañante, cuyo bienestar depende de una crianza responsable, revisiones veterinarias periódicas y cuidados adecuados durante toda su vida, para evitar que desarrollen problemas respiratorios severos.