Arturo Pérez-Reverte ha acudido recientemente al programa El Hormiguero para presentar su última novela, La hipótesis más peligrosa. El escritor habló de su última obra, explicó cómo reconocer a una persona peligrosa, hizo un repaso a su experiencia como reportero de guerra y dio su punto de vista de la situación política en nuestro país.

El periodista ve con preocupación la inestabilidad política actual y el futuro del país, asegurando que la hipótesis más peligrosa que puede surgir tras las elecciones del 29-N es «la falta de fe» y la desconfianza en la crisis política, con una esperanza diluida en las gestiones ejecutivas. «Que Fulano o Mengano van a cambiar nuestras vidas… El español dejó de creer en eso», sostiene el académico.

«Sánchez es un pistolero sin escrúpulos»

Pérez-Reverte confesó que «amo y odio a España», que «España es un país enfermo» y que conoce a gente que odia a Pedro Sánchez y que, aun con esas, le van a votar. En un mensaje publicado en su red social de X en 2022, señaló a Sánchez como un «pistolero sin escrúpulos que ha hecho del cinismo un arma política y la maneja con envidiable desvergüenza».

Uno de los momentos de la entrevista que más polémica generó fue cuando definió a Abascal como «el tío golfo, el que no es fiable, el que te da tabaco, que te deja conducir el coche, que te dice: ‘venga, tómate una copa’. VOX es como el PP con cuatro copas», mientras que Feijóo es «el padre aburrido que te da el sermón, que te dice: Hijo mío, sé bueno, no fumes».

Los peores augurios con Ceuta

El presentador del programa, Pablo Motos, preguntó al novelista si considera que la crisis de Ceuta fue una invasión, a lo que Pérez-Reverte asintió categóricamente: «Claro que fue una invasión. Lo de Ceuta es algo peor que una invasión, es un síntoma. Es decir, España no gestiona las crisis. España no tiene capacidad de gestionar las crisis. No se ha hecho en ninguna de ellas».

«Si hay una crisis en Ceuta y Melilla, tú imagínate: cuando se acabe el rey de ahora, vienen los ultras islámicos que están allí; los tienen a raya, los tienen comprados a los imanes, pero están ahí. Si Marruecos se vuelve agresivo, religiosa, política o militarmente, ¿tú te imaginas a España defendiendo Ceuta y Melilla?», apuntó el periodista murciano.

«Que Ceuta y Melilla se den por liquidadas»

El académico de la Real Academia Española vislumbra el peor de los futuros para Ceuta y Melilla, en caso de que Marruecos meta una marcha más y decida atacar ambas ciudades autónomas. «Marruecos es, geopolíticamente, un enemigo potencial. No Putin, que está muy lejos. Marruecos. Estamos indefensos. Y, si hubiese una crisis de verdad, que Ceuta y Melilla se den por liquidadas», sentenció Pérez-Reverte.