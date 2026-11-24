El junte de los partidos de ERC y Podemos ha sorprendido a muchos de los españoles. A pesar de que la mayoría de encuestas, incluido el CIS, dan a Podemos con 0 escaños, Gabriel Rufián, líder de ERC, ha decidido participar de forma conjunta con Irene Montero en los mítines de los partidos.

José Manuel Soto ha declarado en redes sociales su opinión acerca de uno de los discursos de Rufián en uno de estos mítines de campaña electoral. «Les encanta el lenguaje guerracivilista», publicaba, haciendo referencia a una parte del discurso del candidato de ERC donde empleaba un lenguaje y un discurso apelando a la emotividad de los allí presentes.

El discurso de Rufián

Una de las permisas de esta nueva coalición es «frenar el fascismo». Esta herramienta es empleada por toda la parte ideológica de la izquierda para hacer presión y animar a sus votantes a acudir a las urnas. «Camaradas, os habla vuestro hermano», empezaba hablando Gabriel Rufián, apelando al sentimiento de pertenencia de los presentes. «El fascismo está a las puertas de esta ciudad y vosotros la estáis defendiendo», continuaba su discurso.

«Los hijos del pueblo saben, sabéis, que tenéis las armas adecuadas, reales, para ganar esta guerra, que el faro de la historia ilumine vuestros actos y vuestra conciencia», afirmaba intentando darle sentimiento a sus palabras.

«Aquí está mi corazón y lo abierto sobre vuestros corazones. Cataluña os ama y como catalán, quiero lo mejor para Madrid. Lluís Compáins, Lluís Compáins, 1936. Forma parte de nuestra historia, de nuestra sangre» y añadía: «Yo soy independentista, soy progresista, soy feminista, soy ecologista, pero soy salvajemente antifascista».

José Manuel Soto se pronunció en la red social X sobre este discurso. «Les encanta el lenguaje guerracivilista, arengar a las masas para frenar el fascismo y tal, algo que hace 50 años ya estaba superado. Quieren enfrentarnos a todos, viven de eso, no tienen otro discurso», afirma.