Un joven universitario catalán de 22 años fue detenido hace 12 días por el ICE, la policía migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, «sin preguntar», según la abogada del chico. Aunque tiene visado vigente hasta el año 2029, el español se encuentra ahora en un centro de internamiento de Georgia. En el momento del arresto, estaba ayudando a un amigo suyo a hacer una mudanza.

La familia del joven aún desconoce cuánto tiempo estará retenido en Estados Unidos. Tal y como ha informado la jurista Regina Pitarch, su encarcelación está vinculada con un permiso de residencia y los agentes ni siquiera comprobaron si tenía visado.

Primeramente, el chico fue llevado a un centro penitenciario de Suwannee (Florida), lugar en el que le dieron la posibilidad de firmar unos papeles. La abogada cree que era para entregarse voluntariamente. Después, le trasladaron al centro de detención del ICE en Georgia, donde lleva más de una semana.

Las declaraciones de la abogada

«Se está poniendo enfermo, no puede dormir y apenas le dan de comer», ha denunciado Pitarch. Según la letrada, «está en el último trimestre y ha decidido hacerlo online para poder viajar». Sería por esa razón por la que habría terminado en Miami, donde se le detuvo el pasado 13 de noviembre. La abogada ha preferido no revelar ni el nombre ni la procedencia exacta del chico.

La jurista ha confirmado que el problema vino de la Universidad de Misuri, ya que le anuló el permiso de residencia en Estados Unidos al no asistir a las clases de forma presencial y seguirlas en línea: «Se lo retiraron sin avisarle. A principios de curso, en una especie de formación opcional, les avisan de que eso puede pasar. Pero él no tenía ni idea, ni se lo notificaron por escrito».

La primera irregularidad que ha observado es que el ICE no contactó con el centro educativo, que es lo que siempre hacen cuando detienen a un estudiante: «Cuando yo hablé con la universidad por teléfono, me confirmaron que los agentes no les llamaron. Además, me dijeron que les consta que no es al primero al que le pasa», ha contado Pitarch en una entrevista a elPeriódico.

La abogada ha declarado que la cárcel de Georgia «es una prisión» y que está viviendo «como si fuese un criminal». Asimismo, cree que «esto no pasa en Europa ni pasaba en Estados Unidos antes de que llegase Donald Trump». Pitarch ha criticado duramente las condiciones en las que se encuentra el chico: «Nos dice que le dan media manzana y un vaso de leche para desayunar, un poco de pasta para almorzar y casi nada para cenar. Está pasando miedo y hambre».

Las medidas del Govern

Por otro lado, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, ha afirmado este martes, en un mensaje de X, que el Govern está actuando «para liberar al joven catalán retenido por el ICE y para que pueda volver a casa». También ha manifestado su rechazo ante la política migratoria estadounidense, tachándola de «indigna», y piensa que debe impedirse «que se traslade a Europa».

Estem fent totes les gestions necessàries per alliberar el jove català retingut per l’ICE i perquè pugui tornar a casa. L’actual política migratòria dels EUA és completament indigna, i hem d’impedir que es traslladi a Europa. N’he parlat a l’@AquiCatalunya de @SERCatalunya. https://t.co/CdMy1HskcN — Jaume Duch (@jduch) November 24, 2026

En otro mensaje de redes publicado ayer, Duch aseguró estar en contacto «con las personas e instituciones implicadas para contribuir a resolver la situación».