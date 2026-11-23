Cientos de centros educativos, tanto en Alemania como en Dinamarca, han recibido a lo largo de este lunes amenazas de bomba a través de correos electrónicos. Este episodio se suma a la oleada de avisos registrados en colegios de otros países europeos, como Italia, Reino Unido e Irlanda, que han recibido advertencias muy similares.

Las fuerzas de seguridad alemanas aseguran que más de 450 centros se han visto afectados. Además, señalan que los correos, que eran casualmente «idénticos», los remitentes afirmaban que se habían colocado explosivos en los colegios y amenazaban con detonarlos.

La Oficina Regional de Investigación Criminal del estado de Renania-Palatinado afirma que no existen pruebas de que haya una amenaza real y concreta. «No se considera que sean serias, de momento», ha apuntado antes de explicar que se trata de una amenaza enviada mediante un correo masivo.

También advierten de que estas amenazas no son «bromas inofensivas», ya que, como han señalado, amenazar con cometer delitos graves «en sí mismo es un delito y puede acarrear consecuencias penales considerables».

Por otro lado, la policía danesa ha afirmado en un comunicado que ha recibido informaciones «sobre varias amenazas de bomba contra diversos colegios». Según ha explicado, los avisos se han enviado a escuelas de todo el país, aunque las autoridades han comprobado que son infundados. Al igual que en Alemania, todas las amenazas se han recibido por correo electrónico.

Aunque los agentes apuntan que no hay necesidad de evacuar los centros afectados, han declarado que están abordando la situación y analizando cada caso de forma individual.

Amenazas en más colegios europeos

A comienzos de noviembre se registraron amenazas contra miles de escuelas en Italia, donde numerosos colegios fueron evacuados. El Gobierno italiano convocó una reunión de emergencia con la primera ministra, Giorgia Meloni, y aseguró que «no hay amenaza alguna», aunque están «siguiendo de cerca los acontecimientos».

Reino Unido también ha recibido amenazas similares, con la Policía de Irlanda del Norte y Escocia confirmando mensajes dirigidos contra cientos de centros educativos. A esta situación se suma también la vecina Irlanda.

Tras recibir las comunicaciones, los equipos directivos avisaron a las fuerzas de seguridad y aplicaron los protocolos de emergencia, lo que motivó la salida ordenada hacia los puntos de encuentro exteriores de miles de alumnos, docentes y trabajadores.

Efectivos de las fuerzas de seguridad, junto a unidades caninas y artificieros, inspeccionaron aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones, sin que hasta el momento se haya hallado ningún artefacto. Entre las localidades afectadas figuran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias italianas.

Se trata del segundo episodio masivo de estas características en lo que va de mes. Durante las últimas semanas, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases en Italia e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio nacional.

La Policía mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores de estos envíos masivos. Irlanda del Norte también recibió un aviso similar a finales de octubre.