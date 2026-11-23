Un hombre de 74 años con Alzheimer fue hallado con vida el pasado viernes tras pasar 11 días desaparecido en la Amazonia. Se perdió en la selva el pasado 10 de noviembre tras adentrarse en una zona boscosa en las afueras de Macapá, la capital del estado amazónico de Amapá (norte). El varón sobrevivió a base de comer frutas silvestres y durmiendo con lechos de hojas, según informaron los rescatistas.

Janariro Ferreira dos Santos fue encontrado a unos 10 kilómetros de donde lo vieron por última vez. En las imágenes se ve cómo el anciano está en ropa interior y con una mirada desorientada. Instantes después, el hombre fue transportado en una camilla rústica a través de la selva amazónica.

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Su nieta, Sara Montes, fue la principal portavoz pública de la familia en las redes sociales y resultó clave para que no se detuvieran las labores de búsqueda. Según dijo, los bomberos planeaban suspender el operativo de rescate el domingo. «No se olviden de nosotros. No se olviden del abuelo», comentó en una publicación.

Janariro Ferreira se alimentó con frutos de buriti, una palmera amazónica, y bebió agua de fuentes naturales. El guardaparques Neriaran Da Silva contó que hallaron hechos que había armado con hojas de açai y huellas que mostraban que el hombre caminaba en círculos. En zonas de selva densa, como la de la búsqueda, la vegetación cerrada reduce la visibilidad en pocos metros. Por el momento, Janariro se encuentra hospitalizado.

Qué hacer en caso de perderse en una selva

En el caso de perderse en la selva o en un bosque, lo primero es quedarse quieto y mantener la calma para no caminar sin rumbo ni cansarse. Buscar un lugar abierto donde puedan verte fácilmente, poner el móvil en modo avión para no gastar batería y hacer ruido cada cierto tiempo con silbidos o golpeando un tronco con un palo.

Antes de que se haga de noche, preparar un sitio seco con ramas y hojas para dormir aislados del suelo húmedo y buscar agua limpia, como la de un arroyo o la lluvia, evitando charcos y frutas que no conozcas. Si no queda más remedio que caminar, la mejor recomendación es ir río hacia abajo y dejar señales en el camino para que los rescatistas puedan seguir el rastro.