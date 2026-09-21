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La investigación sobre el Alzheimer atraviesa un momento de importantes avances en distintos frentes. Las nuevas estrategias terapéuticas, biomarcadores y herramientas basadas en inteligencia artificial permiten ampliar el conocimiento sobre la enfermedad, mejorar su detección y explorar nuevas formas de intervenir sobre su evolución.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre, Ace Alzheimer Center Barcelona pone el foco en algunos de estos avances y en las líneas de investigación que pueden marcar el futuro del abordaje de las demencias. Investigaciones que, aunque parten de preguntas distintas, comparten un mismo objetivo: diagnosticar antes, entender mejor la enfermedad y ofrecer respuestas cada vez más precisas a las personas diagnosticadas.

Nuevas terapias más allá de la beta-amiloide: el papel de la proteína tau

Uno de los grandes retos que afronta la investigación en Alzheimer es el desarrollo de tratamientos que ralenticen el progreso de la enfermedad.

En los últimos años, gran parte de la atención científica y mediática se ha centrado en la llegada de tratamientos como lecanemab y donanemab, dirigidos contra la proteína beta-amiloide. Sin embargo, en 2026 la investigación ha seguido avanzando en nuevas vías terapéuticas que exploran otras dianas relacionadas con la progresión del Alzheimer.

Hablamos del ensayo clínico internacional CELIA, impulsado por Biogen y en el que ha participado Ace junto a otros 137 centros de todo el mundo, que ha evaluado una nueva estrategia terapéutica dirigida contra la proteína tau, una de las alteraciones cerebrales más estrechamente relacionadas con la progresión del Alzheimer. Gracias a la participación de 416 pacientes con deterioro cognitivo leve o Alzheimer en fase inicial, el estudio ha podido analizar el efecto de diranersen (BIIB080), una terapia experimental diseñada para reducir la producción de esta proteína en el cerebro.

Aunque el ensayo no alcanzó su objetivo principal, los resultados muestran una reducción significativa y sostenida de los niveles de proteína tau, junto con señales de una posible ralentización del deterioro cognitivo y funcional, especialmente en las personas que recibieron la dosis más baja.

«Estos resultados refuerzan el interés científico por la proteína tau como diana terapéutica y abren una vía complementaria a las estrategias que actúan sobre la beta-amiloide. Todavía será necesario confirmar estos hallazgos en nuevos estudios, pero cada avance nos acerca a tratamientos capaces de modificar la evolución del Alzheimer», añade la Dra. Mercè Boada, directora médica y cofundadora de Ace.

Inteligencia artificial, biomarcadores y detección temprana

Avanzar en el tratamiento también requiere poder identificar la enfermedad antes y con mayor precisión. En este sentido, la inteligencia artificial también está transformando la investigación en Alzheimer, especialmente en el desarrollo de biomarcadores digitales capaces de detectar señales de la enfermedad de forma no invasiva. La IA permite procesar grandes cantidades de información y detectar patrones que pueden pasar desapercibidos mediante una evaluación convencional.

Un estudio de Ace Alzheimer Center Barcelona, publicado recientemente en Frontiers in Aging Neuroscience, ha analizado el habla espontánea de 2.320 personas a lo largo de todo el continuo de la enfermedad de Alzheimer, una de las mayores cohortes estudiadas hasta la fecha en este ámbito.

El trabajo demuestra el potencial de combinar diferentes características de la voz, como aspectos acústicos, léxicos, sintácticos y semánticos, para clasificar el estado cognitivo, predecir biomarcadores asociados a la enfermedad y estimar el rendimiento neuropsicológico. «Estos resultados refuerzan la posibilidad de utilizar la voz como una señal digital para desarrollar herramientas de evaluación más accesibles y escalables, que en el futuro puedan contribuir tanto a la detección precoz como al seguimiento de la evolución de la enfermedad» explica Sergi Valero, subdirector de Investigación y jefe del programa de Inteligencia Artificial de Ace Alzheimer Center Barcelona.

Hacia una medicina más personalizada: genética y Alzheimer

Detectar antes la enfermedad no siempre significa que conozcamos qué está ocurriendo en cada paciente. Las demencias pueden presentar características biológicas diferentes y, en muchos casos, combinar alteraciones asociadas a distintas enfermedades neurodegenerativas. Comprender estas diferencias es otro de los grandes retos para avanzar hacia una medicina más personalizada.

En este contexto, desde 2024 Ace Alzheimer Center Barcelona participa en el proyecto GADIR, que coordina el estudio de más de 3.500 cerebros de España y Portugal para analizar sus características neuropatológicas y genéticas y comprender mejor las bases de las diferentes enfermedades neurodegenerativas.

El proyecto busca generar nuevo conocimiento que permita avanzar hacia perfiles más precisos de cada tipo de demencia, mejorar la capacidad de los profesionales para valorar el riesgo individual y facilitar, en el futuro, la selección de tratamientos o ensayos clínicos más adecuados para cada paciente.

Una investigación que necesita seguir avanzando

Detectar antes, comprender mejor y encontrar tratamientos capaces de modificar la evolución de la enfermedad son retos estrechamente relacionados. Los avances en investigación abren nuevas vías, pero trasladarlos a la práctica clínica requiere tiempo y continuidad.

«La investigación avanza cuando somos capaces de convertir cada nuevo conocimiento en una oportunidad para las personas que viven con Alzheimer. Hemos dado pasos importantes, pero todavía queda mucho por hacer para conseguir diagnósticos más precoces, tratamientos más eficaces y, sobre todo, para que estos avances lleguen a los pacientes», señala Miren Jone Gurrutxaga, directora general de Ace Alzheimer Center Barcelona.