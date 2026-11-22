En apenas 40 minutos, una tormenta ha devastado una ciudad de unos 20.000 habitantes en el sur de Brasil, dejando cinco muertos, 265 heridos y cerca de 20.000 personas sin hogar. Durante la madrugada del viernes, las ráfagas de viento de hasta 114 kilómetros por hora y una intensa caída de granizo afectaron a casi la totalidad del municipio de Tupanciretã, en el estado de Río Grande do Sul, dejando cerca de 7.800 viviendas destruidas o dañadas y provocando el colapso del hospital de la localidad, que ha sufrido serios daños. Las autoridades han decretado el estado de calamidad pública y han desplegado al Ejército para asistir a la población.

Tupanciretã es un municipio agrícola y ganadero ubicado en el corazón de Río Grande do Sul, al sur de Brasil. Conocido por su tradición rural, se vio afectado por una tormenta devastadora calificada por las autoridades como una de las peores catástrofes climáticas de la historia de la región.

Según datos de Defensa Civil, el temporal con vientos huracanados ha dejado al menos 265 heridos y cinco personas sin vida, entre las que se encuentran el ex concejal local Ronaldo Machado Salles y dos mujeres de avanzada edad. Asimismo, la institución ha informado de que 40 personas han tenido que ser trasladadas a albergues tras los daños estructurales de las viviendas y otras 19.780 han buscado refugio en casas de familiares y allegados.

De las 8.600 viviendas del municipio, al menos 7.796 se han visto afectadas, además de tres establecimientos comerciales, el hospital municipal y 20 escuelas. Medios locales han reportado que gran parte del municipio ha quedado sin servicio eléctrico tras la caída de unos 1.000 árboles y 5.000 postes del tendido eléctrico.

Las autoridades municipales han indicado que los heridos, así como diez personas que ya estaban hospitalizadas en el momento de la tormenta, han sido trasladados a otros municipios por el estado en que se encuentra el hospital y que en la ciudad, aparte de no haber electricidad, también se ha cortado el suministro de agua potable.

El Gobierno federal reconoció el pasado sábado el estado de calamidad pública en todo el municipio, lo que ha permitido que los ministros puedan movilizar los recursos para dar respuesta a la tragedia. En un comunicado, han informado de que se han desplegado unos 200 efectivos militares para retirar escombros y despejar las calles, además de repartir ayuda humanitaria.

Los fenómenos naturales siguen siendo noticia en Brasil. Según una red de meteorólogos voluntarios asociada a universidades e institutos de investigación, en 2025 el país registró un récord de 92 tornados. En lo que va de 2026, se han registrado al menos seis grandes catástrofes naturales consideradas por las autoridades de alto impacto nacional. Un informe de la consultora Aon, junto a datos oficiales, ha estimado que, en los primeros seis meses del año, los fenómenos naturales han provocado unas 127 muertes y 6.600 millones de reales en pérdidas.