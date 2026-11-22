Marruecos sigue armándose militarmente y su última adquisición son dos buques no tripulados por los que ha pagado 13 millones a Países Bajos. Estas embarcaciones Seagull USV son fabricadas por Israel y la Marina Real marroquí las destinará para realizar labores de vigilancia en el estrecho de Gibraltar y en el Mediterráneo occidental. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva adquisición de Marruecos para su aparato militar.

Marruecos sigue haciéndose fuerte militarmente gracias a sus alianzas con Estados Unidos e Israel, a lo que hay que sumar una inversión histórica en su aparato militar. El Gobierno marroquí anunció de cara a 2007 un presupuesto de 366 millones de euros que irá destinado a una modernización militar y a reducir la dependencia del exterior. Todo ello es gracias al aumento de un presupuesto en defensa del 21% que va destinado a la adquisición, mantenimiento y desarrollo de equipos militares.

Esta histórica inversión de Marruecos en su industria militar llega mientras el mundo vive un gran clima de tensión por la invasión de Rusia a Ucrania y sus amenazas a la OTAN, además del conflicto en Oriente Medio que sigue vivo entre Israel, Estados Unidos e Irán. Por ello, en su día, Donald Trump animó a las primeras potencias del mundo a destinar un 5% del PIB a la defensa, recomendación que no fue escuchada por un Pedro Sánchez que quiso hacer política y arañar votos posicionándose en contra de la primera potencia del mundo.

Así son los buques no tripulados de Marruecos

En el marco de esta inversión, Marruecos ha adquirido dos buques no tripulados por una cantidad de 13 millones que ha pagado a Países Bajos. Estas embarcaciones, que son capaces de navegar sin conductor, son la famosa plataforma Seagull, diseñada por la empresa israelí Elbit Systems y que es fabricada en el astillero De Haas Maassluis, en Países Bajos. Lógicamente, estos dos buques no tripulados cuentan con la última tecnología que sitúa ahora a Marruecos a la vanguardia en esta materia.

El Seagull es una embarcación de 12 metros de eslora no tripulada de última generación que permitirá a la Marina Real de Marruecos realizar operaciones en el estrecho de Gibraltar y también en el Mediterráneo occidental. Dentro de esta compra de 13 millones de euros, además de estas embarcaciones autónomas con sensores avanzados, Marruecos también adquiere una estación de control, asistencia técnica y la formación de dotaciones encargadas de operarlos.

Según informa en su página web, Elbit Systems, la empresa de Israel que ha fabricado estas embarcaciones no tripuladas, está fabricada con compuestos de aluminio y cuenta con una autonomía de hasta cuatro días de navegación sin piloto. También puede alcanzar velocidades de hasta 32 nudos y puede controlarse mediante enlaces de línea de vista o satelitales (SATCOM) desde un buque nodriza, pudiéndose controlar dos embarcaciones desde un mismo sistema.

Estas nuevas embarcaciones de Marruecos están diseñadas para detectar minas en el mar, la llamada guerra electrónica y operar en guerras antisubmarinas. También para mantener la seguridad marítima en puntos como el estrecho de Gibraltar, que es uno de los escenarios donde operarán estas embarcaciones tripuladas por drones de Marruecos. Características de las nuevas embarcaciones de Marruecos: