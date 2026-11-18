La financiación de proyectos ferroviarios en Marruecos ha vuelto a situarse en el centro del debate político en España. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y dirigente del Partido Popular, ha cuestionado que el Gobierno de Pedro Sánchez respalde una operación de más de 750 millones de euros para renovar los trenes del país vecino mientras persisten los problemas en las infraestructuras ferroviarias españolas. Sus declaraciones han reabierto una polémica sobre el destino del dinero público, la relación entre ambos países y el estado de la red ferroviaria nacional. Pero ¿en qué consiste realmente esta operación y quién recibe el dinero?

La crítica de García Albiol al Gobierno

Xabier García Albiol ha expresado su malestar por la financiación española destinada al sistema ferroviario marroquí en una entrevista. «El Gobierno de Pedro Sánchez destina 750 millones de euros a mejorar sus trenes mientras nuestra red ferroviaria se cae a pedazos», ha afirmado el dirigente popular.

El alcalde de Badalona considera que el Gobierno de Sánchez debería prestar mayor atención a las necesidades de las infraestructuras nacionales, especialmente a las líneas de Rodalies y al mantenimiento de las vías. Su crítica se produce en un contexto de preocupación por las incidencias ferroviarias y de debate político sobre la gestión de las inversiones en transporte.

¿A qué corresponden realmente los 750 millones?

La operación fue aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de febrero de 2025 y formalizada mediante un protocolo financiero firmado el 27 de febrero. En concreto, contempla un crédito de 754,3 millones de euros para financiar la adquisición de hasta 40 trenes interurbanos destinados a Marruecos. ￼

Sin embargo, no se trata de dinero regalado al Gobierno marroquí. La financiación procede del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), un instrumento público que busca impulsar las exportaciones españolas. Marruecos tendrá que devolver el préstamo y los desembolsos se realizan directamente a la empresa española encargada del contrato.

La adjudicataria es CAF, compañía ferroviaria con sede en Beasain (Guipúzcoa), que suministrará los trenes, capaces de alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. El acuerdo cuenta, además, con la garantía soberana del Reino de Marruecos. ￼