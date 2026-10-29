El Gobierno dio 247 millones a trenes de Marruecos y Uzbekistán pero retrasa la seguridad del AVE Madrid-Sevilla de los dos megasiniestros

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2019 créditos por 247 millones de euros para mejoras en trenes y tranvías en Marruecos y Uzbekistán, mientras acumula retrasos la renovación del sistema de seguridad de la línea Madrid-Sevilla, que ha sufrido dos megasiniestros en 9 meses, con un centenar de muertos.

El 12 de abril de 2019, el Consejo de Ministros autorizó dos créditos reembolsables con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM): 190 millones de euros a Marruecos para el suministro de material rodante de dos líneas del tranvía de Casablanca (condicionado a que una empresa española resultara adjudicataria) y 57,4 millones a Uzbekistán para dos trenes de alta velocidad Talgo-250, coches adicionales, piezas y equipos de mantenimiento. Se trata de préstamos vinculados a la exportación de empresas españolas (como Alstom España o Talgo), no de donaciones o regalos, y deben ser devueltos.

Mientras, como ha publicado OKDIARIO, la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla —la más antigua de España, inaugurada en 1992— sigue operando en gran medida con el sistema de seguridad LZB de aquella época. La sustitución por el estándar europeo ERTMS nivel 2 se licitó en 2020, se adjudicó en 2021 (contrato principal en torno a 94 millones de euros, con plazo de 52 meses) y, a finales de octubre de 2026, aún no estaba plenamente operativa en el tramo afectado. El plan de renovación integral de la línea cuenta con presupuestos elevados (cientos de millones), pero la modernización de la señalización y protección ha sufrido demoras administrativas y de ejecución.

Este año esta línea ha registrado dos megaccidentes: el de Adamuz (Córdoba) en enero, con 46 fallecidos, y el de Urda (Toledo) de ayer, con un balance provisional de 69 muertos. En el caso de Urda, las primeras informaciones apuntan a un fallo del sistema LZB que obligó a circular en modo degradado-manual antes de la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó a un operador del centro de control de Adif de Atocha.