El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha llamado a los españoles a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre para poner fin a ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa. Desde un acto del PP en Zamora, ha defendido que el cambio es «imprescindible y urgente» para recuperar la «cordura, la sensatez y la normalidad democrática» en España.

«Nunca un cambio fue tan necesario», ha proclamado Rajoy, que ha situado a Alberto Núñez Feijóo como la «única persona» capaz de presidir el próximo Ejecutivo y liderar ese relevo. Su diagnóstico sobre la continuidad del presidente socialista ha sido contundente: «Con Pedro Sánchez España no va a parte alguna».

El ex presidente ha reclamado dejar atrás el Gobierno de los «disparates y el espectáculo» y ha pedido un cambio total respecto a los últimos años. En el acto también ha intervenido el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha llamado a «remangarse y trabajar como nunca» para lograr la victoria popular.

Rajoy exige un Gobierno que «pueda gobernar»

La primera prioridad tras el 29-N debe ser, a juicio de Rajoy, sustituir al Ejecutivo socialista por otro con capacidad para gobernar. El ex presidente ha puesto el foco en la falta de acuerdos parlamentarios y en la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado durante los últimos años.

«Los gobiernos están para gobernar», ha subrayado. Para ello, ha reclamado una mayoría suficiente que permita sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo y un presidente que explique a los ciudadanos qué políticas pretende aplicar.

Rajoy ha situado también la recuperación de la calidad democrática entre las tareas pendientes tras el paso de Sánchez por La Moncloa. «La democracia es votar, claro que es votar, pero no sólo es votar», ha afirmado, antes de reivindicar el pluralismo político, las libertades, la separación de poderes y la independencia judicial.

El ex presidente ha censurado los «ataques a los jueces» que, según ha denunciado, se han producido en los últimos años y ha defendido que las grandes cuestiones que afectan a la convivencia se aborden mediante acuerdos.

Contra la política del insulto

Rajoy ha reclamado poner fin a la confrontación y contar con un presidente que gobierne para todos los españoles, con independencia de su voto. «Un presidente del Gobierno es presidente del Gobierno para todos. Le hayan votado o no le hayan votado», ha sostenido.

También ha pedido que el próximo Ejecutivo se ocupe de los problemas cotidianos, entre ellos la vivienda y el transporte ferroviario, frente a una política que ha descrito como basada en «el tuit, el insulto, la propaganda y las manifestaciones».

En materia migratoria, el ex presidente ha defendido una inmigración «legal y ordenada» y ha cuestionado las propuestas de regularización general. Asimismo, ha reivindicado al PP como un partido de gobierno «moderado, centrado y de centroderecha».

Mañueco carga contra 8 años de Sánchez

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha situado como objetivo de la campaña «echar a Pedro Sánchez de la Moncloa» y facilitar la llegada de Feijóo al Gobierno para impulsar la «reconstrucción nacional».

«Los españoles hemos sufrido ocho años de mala gestión de Sánchez», ha afirmado el presidente del PP de Castilla y León. Entre sus críticas ha citado la subida de precios, los problemas de acceso a la vivienda, los accidentes ferroviarios y los fallos de las pulseras antimaltrato.

Sobre esta última cuestión, Mañueco ha acusado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de haber «dejado tiradas a todas las víctimas de la violencia machista».

El dirigente popular ha pedido una «movilización máxima» para el 29-N y ha advertido que el resultado no está decidido por los sondeos. «La única encuesta que vale no son las que salen en los medios de comunicación. Es la de las urnas», ha concluido.