La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha disparado en un solo año un 150%, hasta los 5 millones de euros, las subvenciones para «financiar» la «actividad ordinaria del movimiento asociativo y fundacional», es decir, entidades y ONG cuyo ámbito de actuación coincida con el del Instituto de las Mujeres, organismo dependiente de Igualdad. El último año, la cartera de Redondo sólo repartió 2 millones de euros para este fin. Este año, 5 millones.

En mayo, Igualdad volvió a convocar estas ayudas y fijó de nuevo el importe máximo de las ayudas en 1,85 millones de euros. Sin embargo, hacía depender un aumento de este desembolso de una futura aprobación de presupuestos generales del Estado. Algo que no ha ocurrido a estas alturas del año.

Aun así, el ministerio de Redondo se ha acogido a otra cláusula que permite aumentar los presupuestos en ayudas a las asociaciones afines a Igualdad si se aprobaba una «modificación presupuestaria».

La presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha firmado una resolución para la modificación de la «convocatoria de subvenciones destinada a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal» en 2026. Lo hizo a finales de octubre, unas semanas después de la convocatoria de elecciones generales.

El documento oficial de la cartera de Redondo acuerda «incrementar la aplicación presupuestaria» de la que salen estas ayudas. Y se aumenta en 3.150.000 euros. Por tanto, justifican que «la línea de subvención correspondiente a la convocatoria 2026 de apoyo al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal se financiará con cargo a la mencionada aplicación por un importe de hasta 5.000.000 euros».

Tal y como se acordó en la resolución inicial que convoca estas ayudas, el objetivo es ayudar a «entidades y organizaciones no gubernamentales». Se excluye de estas ayudas a las «entidades de derecho público, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales, los sindicatos».

Las actividades en las que se podrán usar estas ayudas son las de «mantenimiento y funcionamiento, tanto de las instalaciones y sedes como de su propia actividad ordinaria del movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal vinculado al área de competencia y actividad del Instituto de las Mujeres, a fin de facilitar la disponibilidad de los medios precisos para el cumplimiento de sus objetivos».