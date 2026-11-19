Al fin llegó la piqueta 50 años después: Ibiza derriba el esqueleto de un hotel abandonado en un acantilado entre el bosque y el mar en el enclave natural de Cala den Serra, al norte del municipio de Sant Joan de Labritja, proyectado como complejo hotelero en 1975 por el prestigioso arquitecto Josep Lluís Sert y del que solo se construyó su impactante esqueleto de hormigón.

Después de un interminable y tortuoso proceso administrativo, el Consell de Ibiza ha iniciado los trabajos de derribo de esta estructura inacabada que permitirá recuperar el paisaje de ese enclave del norte de la isla y eliminar un elemento que ha alterado durante décadas su entorno natural.

Un espacio declarado área natural de especial interés, junto al espacio de la Red Natura 2000 del norte del municipio y que con este derribo podrá avanzar en la recuperación ambiental del lugar, mientras que el futuro plan de gestión forestal definirá las actuaciones de gestión de la zona.

La actuación está recogida en el presupuesto del Consell para 2027, aprobado esta semana, con una dotación de 974.063. El proyecto cuenta con el apoyo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS, ecotasa) en ambas fases.

La primera, que fue destinada a la redacción del proyecto, recibió una aportación de 200.393,33 euros.

La segunda dispone de una financiación de 1.256.754,86 euros, que incluye la demolición, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, así como la posterior redacción de un plan de gestión forestal de la zona.

En conjunto, la aportación del ITS a ambas fases alcanza los 1,46 millones de euros. El contrato fue adjudicado a la empresa Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L., por importe de 1.029.885,38 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

Las obras han arrancado una vez finalizada la temporada turística y respetando el calendario ambiental previsto para minimizar cualquier afección sobre el entorno. Durante los primeros cinco meses se ejecutarán los trabajos de demolición, retirada de residuos y restauración del terreno, mientras que el resto del contrato se destinará al seguimiento ambiental, mantenimiento y consolidación de la renaturalización del espacio.

El proyecto incorpora un importante componente medioambiental, puesto que una parte de los materiales procedentes de la demolición serán reutilizados para la propia restauración del terreno, reduciendo la generación de residuos y favoreciendo una actuación sostenible. Además, la ejecución contempla estrictas medidas de protección de la flora y fauna, control ambiental, gestión de residuos y seguimiento especializado durante toda la obra.