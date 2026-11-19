La desfachatez de la portavoz socialista en Mallorca, Catalina Cladera: exige al presidente del Consell del PP, Llorenç Galmés, recurrir el pago millonario por el rescate ilegal de la concesión del túnel de Sóller, que el PSOE realizó. Una indemnización de 33,2 millones de euros que un juzgado ha ordenado pagar a la institución insular por esta decisión adoptada por la anterior presidenta socialista cinco años antes de caducar su adjudicación.

«Quien debe defender ahora este caso es el actual equipo de gobierno del Consell y su presidente. Espero y confío en que lo hagan bien y que agoten todas las vías de recursos posibles porque lo que está en juego son millones de euros de los mallorquines que se tienen que defender hasta el final», ha incidido.

Cladera también ha expresado su desacuerdo con el auto judicial que ordena al Consell de Mallorca a pagar casi 17 millones de euros adicionales, elevando la indemnización por el rescate posteriormente anulado por el Tribunal Supremo (TS) hasta los más de 33 millones.

«Respetamos la justicia, pero lamentamos que esta resolución se haya decantado por el informe pericial de la concesionaria, que defendía la indemnización más elevada posible, en lugar de tener en cuenta los informes encargados por el Consell de Mallorca y elaborados por catedráticos de la UIB», ha dicho.

En cualquier caso, ha reivindicado el rescate del túnel de Sóller como «un precedente en la recuperación por parte de las instituciones públicas del control sobre las infraestructuras y los servicios esenciales».

«Es positivo que las instituciones no estén atrapadas por grandes concesionarias y que puedan recuperar capacidad de decisión sobre servicios que afectan directamente a la ciudadanía», ha defendido.

Cladera ha vinculado esta cuestión con la concesión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos que desde hace décadas ostenta Tirme, empresa que esta legislatura ha recibido aportaciones extraordinarias por más de 100 millones de euros pese a contar con informes negativos de la Intervención del Consell de Mallorca.

«Si Galmés quiere exhibir contundencia ante determinadas cuestiones, también la debería mostrar en otras que afectan a su gobierno. No se puede ser exigente solo cuando conviene políticamente», ha concluido la socialista.

Pero desde las filas del PP de Mallorca ya han anunciado que exigirán que se depuren responsabilidades políticas a todos los niveles por el rescate anticipado del túnel de Sóller, impulsado por el gobierno de izquierdas en 2017, y presentarán mociones en el Consell de Mallorca y en el Parlament.

La portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha denunciado que “la irresponsabilidad de la izquierda costará 33,1 millones de euros a los mallorquines por una decisión que nos habría costado cero euros si hubieran esperado tan solo cinco años, hasta la finalización de la concesión”.

Riera ha criticado que el coste del rescate anticipado sea incluso superior a la indemnización que reclamaba inicialmente la empresa concesionaria.

“Lo que la izquierda vendió como un hito de su gestión se ha convertido en una factura millonaria que tendremos que pagar entre todos los mallorquines. Se hicieron la foto más cara de la historia de Mallorca con el dinero de todos los ciudadanos”.