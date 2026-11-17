La foto más cara de la historia en Mallorca: 33 millones para que Francina Armengol celebrara con la izquierda el final del peaje del túnel de Sóller.

«Con estos 33 millones se podrían hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida de los mallorquines, como más plazas en residencias, la atención domiciliaria de los mayores, más infraestructuras y más y mejores servicios», ha denunciado el actual presidente del Consell de Mallorca del PP, Llorenç Galmés, que ha insistido en que es «una vergüenza» que se «malgastara» el dinero del Consell y ahora se tengan que «pagar las consecuencias».

La historia se remonta a 2017, cuando el Consell de Mallorca acordó con el Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol, el rescate del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la carretera de peaje, variante de la C-711 del túnel que cruza la Serra de Alfabia, con una indemnización de 16,28 millones de euros, a cinco años de su finalización natural.

La concesionaria se opuso rápidamente, ya que estimaba el precio del rescate en una cantidad mucho mayor, superior a los 30 millones. El rescate conllevó la finalización del peaje, de manera que el túnel pasó a ser gratuito para los usuarios, pero a cambio de una factura millonaria que sería de cero euros si el Consell hubiera esperado los cinco años que restaban para finalizar la concesión en 2022.

Por ello, Galmés ha criticado la «nefasta gestión» que supuso la liberalización del túnel de Sóller durante la legislatura del Pacte y ha adelantado que presentarán un recurso a la sentencia que obliga a incrementar la indemnización a la antigua empresa concesionaria, Globalvía.

De esta manera ha respondido el representante de la institución insular al ser consultado por la resolución adoptada por un Tribunal de Instancia de Palma, que eleva hasta los 33,1 millones de euros la cuantía que tendrá que abonar a la operadora de dicho túnel durante años.

Galmés ha calificado la noticia como «muy mala» para los mallorquines, puesto que añade 16,9 millones a los 12,2 millones que ya abonó el Consell por un contencioso similar, por lo que ha tildado de «capricho» de los dirigentes que gobernaban la institución en 2017.

Por eso, ha remarcado que es «la factura más cara de la historia» que pagará el Consell por la foto que se hicieron la expresidenta del Govern Francina Armengol, el ex presidente separatista de Més del Consell de Mallorca Miquel Ensenyat y la ex consellera socialista insular de Territorio e Infraestructuras Mercedes Garrido, cuando se retiró el pago de este túnel.

«Si se hubiesen esperado cinco años a que acabara la concesión, no habría costado nada, por lo que fue una decisión totalmente electoralista, errónea y en contra del interés público», ha mantenido.

Aun así, ha especificado que por «responsabilidad» apelarán a esta sentencia para «defender los intereses de los mallorquines donde haga falta».

Galmés ha aclarado que, pese a que presenten recurso, tendrán que depositar esta cuantía para que después no se tengan que pagar intereses, lo que «afectará a la institución». Para ello, los servicios jurídicos estudiarán los informes y las responsabilidades de los dirigentes de la casa en aquella época.