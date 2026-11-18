Andalucía Trade Global 2026, el encuentro anual para impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas, ha cerrado una 22 edición de «récord histórico», con la celebración de más de 1.800 reuniones de negocio relativas a casi 80 mercados internacionales, lo que hace que el balance sea «tremendamente positivo».

Así lo ha asegurado el director director general de Andalucía Trade, Gonzalo Arana, quien ha dicho estar «encantado» con esta edición, celebrada el martes y el miércoles en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), que ha reunido a más de 700 empresas y más de 1.300 profesionales en los dos días.

Así, ha señalado que «pese a tener todo en contra, con el terrible accidente de tren, que ha dejado aislada a Andalucía; con la caída de Microsoft la semana pasada, y preveíamos que quizá la participación se iba a resentir un poco, pero la verdad es que nunca hemos tenido en 22 ediciones cifras tan buenas».

Arana ha recordado que Andalucía Trade da asesoramiento en 76 países a las empresas andaluzas, con 44 sedes distribuidas por el mundo; y ha señalado que esta edición también ha tenido «récord de países». «Hemos traído a los técnicos de todas esas 44 sedes aquí para que las empresas pudieran tener reuniones con ellas durante estos dos días», ha subrayado.

Organizado por Andalucía Trade, entidad adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta andaluza, el evento tiene como objetivo facilitar a las empresas andaluzas el conocimiento y los instrumentos necesarios para abordar su expansión internacional.

Así, se pone a su disposición en un mismo espacio a expertos en mercados exteriores, entidades de apoyo a la internacionalización y empresas especializadas en servicios para el comercio exterior. Un encuentro que se ha consolidado como una plataforma «estratégica» para acercar el mundo a las empresas andaluzas.

Los representantes de la red internacional de Andalucía Trade se han desplazado hasta Málaga para ofrecer información directa sobre los mercados, identificar posibilidades de negocio y favorecer contactos que permitan a las compañías ampliar su presencia exterior y diversificar sus destinos de exportación.

Precisamente, desde la organización han indicado que uno de los principales activos de este encuentro es la Red Andalucía Trade Internacional, que presta actualmente servicio en 76 países de los cinco continentes a través de 44 sedes distribuidas en 41 estados. Esta estructura, integrada por oficinas y antenas de promoción de negocios, ofrece asistencia especializada sobre el terreno en aquellos mercados considerados de mayor interés para las empresas andaluzas.

Su implantación responde a la necesidad de facilitar el acceso a economías con potencial de crecimiento y a destinos que presentan mayores dificultades de entrada para las compañías, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. De esta forma, la red proporciona conocimiento directo de los mercados, asesoramiento y acompañamiento para identificar oportunidades y desarrollar estrategias de expansión internacional.

La cobertura alcanza 22 países europeos, 24 asiáticos, 19 americanos y Australia, además de los mercados de África, completando una presencia internacional en los cinco continentes.

Andalucía Trade Global ha contado con una zona de 22 expositores, en la que han participado las entidades colaboradoras –Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio e ICEX– y 18 empresas especializadas en servicios a la internacionalización, entre ellas entidades financieras, compañías logísticas y de estrategia de mercado, consultoras y firmas de asesoramiento jurídico internacional.

El programa se ha completado con ponencias y presentaciones en los diferentes espacios expositivos, que abordan cuestiones como las oportunidades comerciales en distintos países, las nuevas rutas de negocio, los acuerdos de la Unión Europea, la financiación de operaciones internacionales, la digitalización empresarial y la aplicación de la inteligencia artificial y la robótica a la competitividad de las pymes.

Andalucía Trade, como agencia pública del Gobierno andaluz encargada de apoyar la competitividad empresarial, la internacionalización y la atracción de inversiones, ofrece también un catálogo integral de servicios de asesoramiento y financiación, fomenta la I+D+I y la transferencia de conocimiento y facilita el acceso de las empresas a instrumentos de apoyo autonómicos y europeos.