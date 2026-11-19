Mallorca dispara hasta los 57 millones el gasto en tutela de menores, donde dos de cada tres son menas. Se trata de un 40% más que en 2023, cuando el presupuesto destinado a este fin era de 40,7 millones en el arranque de una legislatura marcada de principio a fin por un aluvión migratorio alentado y promovido por la política de puertas abiertas decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esto está provocando una saturación de los recursos sociales del Consell de Mallorca presidido por Llorenç Galmés, para la atención de estos menores extranjeros no acompañados, disparando el gasto de los contribuyentes mallorquines para su costosa manutención y cuidados, que se sitúa entre 7.200 y 7.400 euros al mes, alrededor de 240 euros diarios, según las valoraciones institucionales del sistema de tutela insular.

Baste indicar que en Mallorca el pasado mes de septiembre superó por primera vez los 500 tutelados en unos centros sobreocupados un 1.000%, lo que ha supuesto una presión récord sobre el sistema de protección del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca.

Una situación límite del sistema de protección de menores en toda Baleares, en un contexto marcado por la presión migratoria alentada por los continuados efectos llamada del presidente Sánchez y que este año de nuevo lleva el camino de batir nuevamente un récord histórico en la llegada de pateras y de inmigrantes ilegales a sus costas. En 2025 fueron interceptadas 7.135 y este año, Baleares ya casi roza esa cifra (190 menos a fecha de hoy) cuando resta mes y medio para acabar el año.

Una situación de colapso migratorio que los números constatan año a año y que en el caso de los menas provoca que el sistema de protección de menores esté al límite del colapso y que tenga una sobreocupación del 1.000%.

Esta situación de colapso y gasto disparado en menas sucede también en el caso de Ibiza, que ha multiplicado por cinco el dinero dedicado al cuidado y manutención de los 136 que tutela y destinará 13 millones de euros a este fin en 2027.

Una cifra disparatada si tenemos en cuenta que en 2018 apenas manejaba un presupuesto de 2,5 millones de euros para este fin. Y si en 2019 existían únicamente dos centros de acogida residencial para ellos, actualmente operan once centros, destinados a atender el flujo incesante de menas que llegan en patera a la isla.

Es por ello que el presidente del Consell del PP, Vicent Marí, durante la reciente presentación de los Presupuestos de la institución insular para 2027, reconociera que la llegada de menores extranjeros no acompañados supone “un esfuerzo económico muy importante” para la institución y volvía a exigir al Gobierno central que asuma su responsabilidad ante la presión que supone la llegada de estos menores.