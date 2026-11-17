El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha celebrado el pacto logrado entre Alemania, Grecia, Países Bajos, Austria y Dinamarca con Ruanda para abrir en dicho país africano un centro de deportación de inmigrantes: «A mí me parece fantástico».

El candidato del Partido Popular (PP) al Congreso por Barcelona ha afirmado que si pudiera participar en el acuerdo, lo apoyaría, y ha llamado a «hacer un mensaje de que a Europa no puede entrar, especialmente a España, todo el mundo de manera ilegal».

La meva opinió sobre els centres europeus de retorn d’immigrants en països com Ruanda. https://t.co/uwIlrMQzOT — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 17, 2026

Albiol cree que España se ha convertido en «una ONG» y lo considera «una auténtica barbaridad». El popular ha solicitado de nuevo el envío de la armada a la frontera marítima con el objetivo de «coaccionar a las mafias» y ha cuestionado la legitimidad de la llegada de los cayucos a las islas Canarias desde Dakar (Senegal).

De igual manera, el candidato ha arremetido contra el Gobierno y lo ha calificado de «hipócrita» por dejar «tirados» a los inmigrantes que llegan a España. «Al cabo de un mes, de dos meses, tienen que estar viviendo en barracas al lado de la Ronda Litoral (Barcelona)», ha asegurado en una entrevista en Radio 4 y La2Cat.

Cumplidor de promesas

Uno de los problemas que más preocupan a los españoles es el de la okupación y uno de los políticos que más hincapié están haciendo sobre esta realidad es Albiol. En sus redes sociales, el alcalde catalán ha compartido diversos vídeos en los que garantiza el desalojo inmediato del delincuente en la vivienda, y a continuación lo ejecuta.

De hecho, Albiol exhibió hace un par de semanas un extracto en el que se enfrentó a los okupas de un inmueble en el barrio barcelonés de La Salud después de varias horas de choques verbales y negociaciones intensas con los infractores. El dirigente aprovechó este episodio para exigir una reforma legal contra la okupación y así visibilizar esta cuestión de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.