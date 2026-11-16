La Guardia Urbana desaloja de madrugada la acampada de Plaza Cataluña de Barcelona tras 47 días

La Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, los Bomberos y los servicios sociales y de limpieza han desalojado a las 295 personas restantes que aún acampaban y ocupaban la Plaza Cataluña de Barcelona desde hacía 47 días. El teniente de alcalde de la ciudad condal, Albert Batlle, ha asegurado que «urgía recuperar el espacio público».

El responsable del Área de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior del consistorio ha manifestado que era de «pura lógica» la recuperación de la zona «para sus usos normales». Con el amplio despliegue de dispositivos, Batlle ha declarado que «era una situación que se tenía que reconducir» y que «no hacen falta justificaciones de por qué era necesario recuperar la Plaza Cataluña».

Por tanto, la decisión de recuperar el recinto público procede del Ayuntamiento. El distrito recibió diversos informes por parte de los agentes en los que se alertaba de cuestiones de tipo: violentas (conflictos, peleas e inseguridad); de salubridad (amontonamiento de estructuras y materiales); y de movilidad (cortes de circulación y bloqueo de las vías).

El militante catalán ha manifestado su rechazo ante la falta de interlocución con los acampados, lo que ha desembocado en una nula negociación, dificultando así las condiciones de la operación. Los 27 equipos del servicio de limpieza municipal, con 57 trabajadores, han retirado hasta 15 tiendas y 47 toneladas de restos que estaban esparcidos por la plaza. Los principales perjudicados han sido los sintecho, que se han tenido que trasladar sobre todo a las zonas de las playas en busca de nuevos lugares para dormir.

De igual manera, los Bomberos de Barcelona han desarticulado los diferentes puntos de luz a los que los acampados se habían enganchado. También, los seis equipos del centro de urgencias sociales han asistido a tres personas, mientras que otra ha recibido asistencia sanitaria. Batlle ha confirmado que las autoridades no han encontrado armas de ningún tipo en la plaza, aunque siguen realizando una «recopilación» del material retirado.