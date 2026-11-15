Abascal arrasa en Cornellá en un mitin en el que 1.000 personas se han quedado fuera por falta de aforo

Vox ha llenado este domingo el Auditorio de Cornellá de Llobregat para recibir a Santiago Abascal. El recinto se ha quedado pequeño y alrededor de mil personas no han podido acceder por falta de aforo. Antes de entrar, el candidato se ha subido a una furgoneta para dirigirse a quienes aguardaban fuera y pedirles disculpas.

En el interior, el auditorio esperaba al líder de Vox para escuchar su intervención de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Al terminar, Abascal ha vuelto a salir para despedirse de sus seguidores.

«Cataluña se vuelca con Vox», ha celebrado después en una publicación en redes sociales, donde ha resumido la jornada como «un mitin en tres actos»: el saludo desde la furgoneta, la intervención ante un auditorio «abarrotado de gente y de entusiasmo» y la despedida a la salida. «¡Gracias de corazón!», ha escrito.

El auditorio se queda pequeño

La primera intervención de Abascal ha tenido lugar antes incluso de que comenzara el mitin. Desde una furgoneta, el presidente de Vox se ha dirigido a quienes no habían conseguido entrar —por falta de aforo— y les ha pedido disculpas. Mientras hablaba a sus seguidores, en las inmediaciones se escuchaban las consignas de medio centenar de manifestantes contrarios a Vox.

Después, el candidato ha tomado la palabra en el interior del Auditorio de Cornellá. La jornada ha terminado como había comenzado: con el líder de Vox junto a las personas que aguardaban fuera, a las que ha saludado antes de marcharse.

Abascal agradece el apoyo en Cataluña

Desde el escenario, Santiago Abascal ha agradecido la fidelidad de los militantes de Vox en Cataluña. El candidato también ha trasladado su reconocimiento a los del País Vasco y ha aludido a las dificultades que, a su juicio, afrontan los simpatizantes de su partido en ambos territorios.

Junto a él han participado en el acto el secretario general de Vox, Ignacio Garriga; el cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe; y el portavoz en el Parlament, Joan Garriga. Ante sus seguidores, el líder de Vox ha pedido una movilización masiva el 29-N y ha asegurado que «España no resiste cuatro años más de Pedro Sánchez».

Críticas a Sánchez por el coste de la vida

Abascal ha cuestionado el impuesto a los ricos anunciado por Pedro Sánchez y ha acusado al presidente del Gobierno de haber perjudicado a las clases medias, a las familias más humildes y a las pequeñas y medianas empresas.

El líder de Vox ha situado entre sus prioridades que los ciudadanos puedan llegar a final de mes, acceder a una vivienda y mantener a sus familias. Además, ha defendido eliminar trabas a quienes trabajan y producen.