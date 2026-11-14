El debate de las elecciones del 29-N será el 26 de noviembre: los candidatos se verán las caras antes de las urnas

La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre tendrá una gran cita televisiva en su recta final. El debate entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno se celebrará el jueves 26 de noviembre, apenas tres días antes de que los españoles acudan a las urnas.

La Academia de Televisión organizará el encuentro una semana después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, confirmado para el jueves 19. La previsión es que a los candidatos del PSOE y el PP se sumen Santiago Abascal, por Vox, y Ada Colau, por Frente Amplio.

La incógnita está en el número definitivo de participantes: la Junta Electoral Central deberá decidir si Podemos se incorpora al debate. Por su parte, la Academia de Televisión todavía no ha confirmado oficialmente la fecha ni el resto de detalles del encuentro.

Podemos reclama un lugar en el debate

La formación morada concurrió a las anteriores elecciones generales dentro de Sumar, ahora Frente Amplio, y reclama participar en el debate de candidatos. Si su petición prospera, el encuentro pasaría de cuatro a cinco aspirantes a la Moncloa.

Podemos ya solicitó estar presente en el debate económico organizado el viernes por laSexta. La Junta Electoral consideró que un formato a cuatro cumplía con los criterios de pluralismo y proporcionalidad exigidos por la legislación.

Dónde podrá verse el debate electoral

La Academia de Televisión ofrecerá una señal institucional para que las cadenas interesadas puedan emitir el encuentro. De esta forma, el debate podrá seguirse a través de distintos medios, sin quedar vinculado en exclusiva a un solo canal.

Por el momento, no se ha anunciado la hora de inicio ni la lista definitiva de televisiones que lo retransmitirán. También queda por conocerse quién se encargará de la moderación.

La elección de la Academia llegó después de las discrepancias entre el PSOE y el PP sobre qué cadena debía organizar los debates de la campaña.

Los temas previstos para el encuentro

Según fuentes de los equipos negociadores, el debate mantendrá los mismos cinco bloques temáticos fijados para el cara a cara entre Sánchez y Feijóo:

Vivienda.

Economía y fiscalidad.

Política social y servicios públicos.

Lucha contra la corrupción y la calidad democrática.

Migración y política exterior.

El cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Antes del encuentro entre los principales candidatos, Sánchez y Feijóo protagonizarán su cara a cara el jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas. La periodista María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, será la encargada de moderarlo.

El sorteo realizado entre los equipos del PSOE y del PP ha determinado que Feijóo abra el debate y Sánchez lo cierre. La Academia distribuirá una señal institucional para que los medios interesados puedan retransmitirlo.