Los Mossos creen que saqueadores de Francia se disponen a cruzar a España para las protestas del fin de semana

Los Mossos d’Esquadra tienen un ojo puesto en Barcelona y otro en la frontera con Francia por las nuevas convocatorias de saqueos para este fin de semana en la ciudad y en otras partes de España. La Policía sospecha que grupos de saqueadores franceses podrían intentar participar en los actos de violencia y pillaje anunciados por Blocus para las próximas fechas.

Aunque Telegram ha cerrado los canales de Blocus BCN tras la solicitud de los Mossos d’Esquadra a la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI), la difusión de la convocatoria para saquear Barcelona este fin de semana se ha amplificado a través de numerosos grupos de WhatsApp.

Los mensajes en los chats de saqueadores alientan a emplear la violencia con mayor contundencia si cabe; así llaman a vestir enteramente de negro, llevar guantes para no dejar huellas y líquidos inflamables para provocar incendios en las calles.

Incendios para confundir a la Policía

Los saqueadores pretenden provocar decenas de incendios para desviar la atención de los Mossos d’Esquadra del verdadero objetivo de estas protestas, que no es otro que el pillaje: «No romper negocios pequeños; ir a por los grandes: Apple, JD, Nike Store, etc», pregonan en sus grupos privados.

La respuesta de los Mossos ante esta nueva amenaza ha sido reforzar su dispositivo para que no les sorprenda, como les ocurrió el pasado sábado, cuando una horda de saqueadores asaltó 23 comercios del centro de Barcelona y sembró el caos ante una policía autonómica desbordada. Aun así, hubo 132 detenidos, un 64% de origen español y el resto de origen extranjero, con mayoría de menores sin antecedentes entre los arrestados.

Madrid y Barcelona se blindan

En el caso de Barcelona, la Junta Local de Seguridad, en la que participa el Ayuntamiento con los cuerpos policiales autonómicos, locales y estatales, considera que la ciudad se enfrenta a un fenómeno sin precedentes, por lo que ha diseñado un dispositivo que combinará actuaciones preventivas, coordinación policial y judicial con centenares de agentes.

En Madrid, la Delegación del Gobierno ha reforzado el despliegue policial para evitar altercados y disturbios, y prevé la participación de 200 agentes de la Policía Nacional. Un despliegue aún mayor que en el pasado fin de semana, cuando los agentes cortaron calles e identificaron antes a los saqueadores, impidiendo los disturbios.

Los saqueadores de Blocus, que tanto éxito tuvieron en Barcelona el pasado sábado, fueron neutralizados en Madrid por el acertado despliegue policial. Ahora vuelven a la carga con más fuerza: «El 31 volvemos más fuertes y más organizados; no podemos fallar. Más gente, mejor organización, más apoyo entre todos, misma lucha y más fuerza».