Este es el sicario que ha asesinado a un narco ingresado en un hospital de Tarragona: las cámaras le grabaron

Las cámaras del hospital de Tarragona han grabado al sicario que esta madrugada ha ejecutado de tres tiros a un paciente en su habitación. El asesino, un hombre de complexión delgada que tapaba su rostro con una capucha y un casco de bicicleta, huyó en un patinete tras el crimen.

En las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO se puede observar con nitidez al sicario avanzando por los pasillos de la quinta planta directo hacia la habitación de traumatología donde estaba ingresada la víctima.

El objetivo del homicida era un ciudadano turco relacionado con el narcotráfico que se había salvado de un primer intento de asesinato el día 16 de octubre en Salou. Entonces, la víctima recibió tres disparos en las piernas y, tras un ingreso en la UCI, se recuperaba en la habitación hasta la llegada del sicario.

El sicario se percató de que le grababan

El asesino no entró en el hospital por la puerta principal, cerrada a esas horas de la madrugada de este jueves. En su trayecto hacia la habitación, las cámaras graban cómo el sicario se percata de que le están grabando y se tapa el rostro con una capucha y con el casco de bicicleta.

Tras entrar en la habitación y ejecutar a su víctima a quemarropa de tres disparos certeros, las cámaras vuelven a grabar al sicario en plena huida en el patio del centro hospitalario.

Huyó tranquilamente en un patinete

Las imágenes muestran al sicario saliendo del hospital caminando despacio y marchándose tranquilamente en un patinete con el que llegó a la parte trasera del hospital. Entró por la puerta de Urgencias y salió por la que se usa para sacar la basura.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 3:15 horas y hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de los Mossos, que habían vigilado al paciente hasta el lunes y que dejaron este servicio cuando la familia de la víctima llegó desde Turquía para acompañarle en planta.

Esta mañana, la consejera de Salud, Olga Pané, ha asegurado que revisarán los protocolos de seguridad del Hospital Joan XXIII de Tarragona tras el asesinato por encargo cometido en sus instalaciones.

Con todo, la consejera ha insistido en que no se van a restringir las visitas de los familiares de los pacientes, porque es un elemento positivo para su recuperación.

La titular de Salud ha explicado que había dos vigilantes de seguridad en el centro en el momento de los hechos, pero estaban atendiendo otro incidente crítico que, por ahora, no saben si está relacionado con el asesinato.