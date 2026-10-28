El intento de asesinato de un menor de 16 años en Madrid se investiga como una venganza entre bandas latinas

Fue una venganza entre bandas latinas, esa es la principal hipótesis del intento de homicidio de un menor este martes en Madrid a manos de otro de 16 años, detenido poco después. La víctima, de origen venezolano, tiene relación con los Dominican Don’t Play (DDP) y el detenido de origen español está alineado con la banda de los Trinitarios. Fuentes policiales creen que el agresor iba siguiendo a la víctima por la céntrica calle de Alcalá en Madrid y aprovechó que entró en una calle menos concurrida para atacarle con un cuchillo.

Los hechos se producían poco antes de las 10 horas de la mañana del martes a la altura del número 11 de la calle Agustina de Aragón, hasta donde se trasladaron de inmediato agentes de la Policía Municipal, que encontraron al menor herido. Los agentes atendieron inicialmente a la víctima, el menor de 16 años al que le taponaron las heridas por arma blanca que presentaba en pecho, espalda y brazo. Más tarde, sanitarios de Samur-Protección Civil llegaron al lugar para estabilizarle y trasladarle grave al Hospital de La Paz.

Con el apoyo de varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, los agentes comenzaron a batir la zona en busca del agresor hasta que efectivos de la Policía Municipal lo encontraron cortando su huida. El menor ya estaba en el distrito de Ciudad Lineal y había cruzado la M-30 de Madrid. El arrestado coincidía plenamente con la descripción que habían proporcionado los testigos del apuñalamiento.

Segundo menor apuñalado en 5 días

Es la segunda vez en cinco días que un menor es apuñalado en Madrid en ataques violentos relacionados directamente con las bandas latinas.

La madrugada del pasado sábado, otro menor resultó gravemente herido en el distrito de Ciudad Lineal, muy cerca del lugar donde sucedería el segundo apuñalamiento del martes, y otros tres menores fueron detenidos.

La agresión tuvo lugar sobre las 21.45 horas en la calle del Sauzal, próxima a Hermanos García Noblejas y junto al colegio de los Salesianos. El menor de 14 años recibió cuatro puñaladas en el tórax y una en la pierna, según Emergencias Madrid.

Una patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar y los agentes le practicaron un torniquete en el muslo para controlar la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios. Los policías detuvieron a otros tres menores por el asalto y ahora se investiga si ambos sucesos están relacionados.