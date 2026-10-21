Las cámaras grabaron al asesino de su pareja en Carabanchel (Madrid) escondido en un portal para matar a la víctima

Las cámaras de seguridad grabaron a la pareja de Gloria escondido en un portal de la casa en la que la víctima trabajaba como cuidadora para matarla salvajemente a puñaladas. El hombre, ya arrestado por la Policía Nacional cuando conducía su coche cerca del lugar del crimen, salió del hueco del ascensor por sorpresa y le asestó cinco cuchilladas que la dejaron herida de muerte.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14:45 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de que una mujer estaba herida de gravedad junto a un portal de la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel. A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que actuaron de forma conjunta, localizaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente en tórax y abdomen.

La policía identificó rápido al presunto asesino, era la pareja de la víctima con la que había empezado una relación hacía tan solo unos meses, y pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda por las zonas aledañas que extendieron al resto de Madrid.

Detenido 24 horas después

La noche de este miércoles, poco más de 24 horas después del crimen, el trabajo policial dio sus frutos cuando una patrulla de la comisaría de distrito de Usera–Villaverde en la calle Montejo, localizó al asesino conduciendo su vehículo.

El asesino intentó escapar, pero al verse rodeado por los agentes, detuvo su coche y no se resistió a la detención. Se trata de un hombre español de 59 años, pareja sentimental de la víctima de 52 años y de origen guatemalteco.

El detenido se encuentra en dependencias policiales y en las próximas horas pasará a disposición judicial acusado de homicidio en el ámbito de la violencia de género. La víctima no había presentado denuncias previas por maltrato ni figuraba en el sistema Viogén, según fuentes policiales.