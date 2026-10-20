Cae una banda de atracadores de ancianas en Murcia que presumía en redes de su alto tren de vida

Los atracadores de ancianas de Murcia ganaban mucho dinero con sus asaltos y presumían en las redes sociales de llevar una vida de lujo gracias al botín de sus robos. Siete personas, seis españoles y un marroquí, se habían especializado en atacar con violencia a octogenarias para arrancarles todos sus objetos de valor. La Guardia Civil ha desmantelado la banda y detenido a todos sus integrantes.

Las cámaras de seguridad de una gasolinera de San Javier captaron uno de los primeros asaltos a ancianas de los que se les acusa. Ese día, el 20 de febrero de 2026, los atracadores siguieron a una anciana y, cuando iba a cruzar la calle, la atacaron por la espalda, arrancándole una cadena de oro del cuello.

El asalto estuvo a punto de tirar al suelo a la víctima y producirle graves lesiones debido a su avanzada edad. Ahí arrancó la investigación que consiguió situar a los ladrones en un vecindario de Murcia capital. Este no fue el único atraco. La Guardia Civil acusa a los miembros de la banda, un menor entre ellos, de 13 asaltos a ancianas en la provincia.

Los guardias también descubrieron el método que seguía la banda para cometer sus asaltos. Alquilaban coches en Alicante y con ellos recorrían las calles de varias localidades murcianas buscando ancianas que llevaran joyas a la vista para asaltarlas sobre la marcha.

Presumían de dinero y coches de lujo

Unos cometían los asaltos con extrema violencia; otros se dedicaban a vender las piezas en los comercios de compraventa de oro. Todos presumían en las redes sociales de conducir coches de alta gama, disponer de abundante dinero en efectivo y celebrar fiestas por todo lo alto.

Identificados y detenidos por la Guardia Civil, los siete miembros de la banda, de los que tres son delincuentes españoles con un amplio historial delictivo, ya han pasado a disposición judicial acusados de 13 robos con violencia, delito continuado de estafa, un delito contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal.

Los guardias también han recuperado cinco cadenas de oro propiedad de las víctimas de los atracos.