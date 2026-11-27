La Guardia Civil ha detenido este viernes a seis integrantes de una organización criminal que operaba en Vizcaya, Cantabria y Barcelona y que obtuvo más de medio millón de euros del tráfico de drogas, además de estupefacientes, vehículos de alta gama y armas. Los agentes también investigan a una séptima persona por estar presuntamente implicada en varios delitos: salud pública, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En la operación, denominada Cantabizk, se ha podido desarticular una red delictiva dedicada a distribuir drogas, sobre todo en la localidad vasca. Además de diferentes cantidades de cocaína, hachís y MDMA, se ha intervenido más de 390.000 euros en efectivo que estaba escondido en las propiedades y vehículos.

De igual manera, los investigadores han llevado a cabo actuaciones dirigidas a esclarecer el presunto blanqueo de los beneficios económicos logrados a través de la actividad criminal. Por ello, la autoridad judicial ha determinado bloquear las cuentas bancarias de los delincuentes, que tenían un saldo conjunto de 200.000 euros, así como bienes personales con valor de 3.600.000 euros.

#OperacionesGC | Operación Cantabizk contra el tráfico de drogas 📍 Bizkaia, Cantabria y Barcelona. 👮🏻‍♂️ La Unidad Orgánica de #PolicíaJudicial de Bizkaia detiene a 6 personas e investiga a otra por su presunta implicación en tráfico de drogas, blanqueo y organización criminal. 🔍 Usaban vehículos con compartimentos ocultos y encuentros breves. ⚖️ En 8 registros se intervienen 391.645 €, droga, 6 vehículos y armas. Bloqueados 200.000 € en cuentas y bienes por 3,6 millones. — Guardia Civil (@guardiacivil) November 27, 2026

La indagación comenzó gracias a las informaciones a las que tuvo acceso la Benemérita, que apuntaban a la existencia de un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en las regiones mencionadas. Gracias a las pesquisas iniciales, se identificaron a los miembros de la banda y se localizaron los lugares en los que podrían comercializar los materiales y bienes de valor.

Los detenidos empleaban diversos vehículos con compartimentos ocultos y congregaban reuniones de corta duración en zonas discretas, lo que dificultaba la labor policial. Estas medidas de seguridad adoptadas por parte del grupo sucedían, principalmente, en Lejona y Gallarta (Vizcaya), manteniendo conexiones con Castro-Urdiales y la provincia de Barcelona. En el territorio catalán es donde supuestamente conseguían las sustancias estupefacientes para su posterior distribución.

El pasado 18 de noviembre se realizaron hasta seis registros en los inmuebles y dos en locales, en los que se intervinieron 391.645 euros en efectivo, cocaína, metanfetaminas, hachís, seis vehículos de alta gama, una pistola calibre 22, un puño americano, 10 teléfonos móviles, tres relojes exclusivos, básculas de precisión y material destinado a guardar dosis de droga.