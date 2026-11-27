La cloaca del PSOE no sólo planeaba ir contra jueces y fiscales. También tenía grabados a guardias civiles, o al menos así lo presumía el ex juez Luis José Sáenz de Tejada —condenado por violencia de género— en el grupo de WhatsApp “Vacaciones y viajes”, en el que participaban, entre otros, Leire Díez, Joaquín Parra y el empresario Javier Pérez Dolset.

“Los tenemos grabados cumpliendo órdenes ilegales y además basadas en hechos falsos”, escribió el 7 de octubre de 2024 a las 18:05. Era su respuesta a una pregunta de la fontanera de Ferraz: ¿Qué necesidades tenemos de la Guardia Civil?”.

La conversación, mensaje a mensaje

El exjuez prefirió no dar detalles por escrito: “Creo que eso tendríamos que hablarlo en persona”. Entonces entró Leire: ¿Qué necesidades tenemos de la Guardia Civil?”.

Sáenz de Tejada contestó primero con cautela: “Plantear esto por mensaje me parece que no es operativo.. y se hace muy difícil y además hay que volcar muchísima información…”. Un minuto después, citando la pregunta de la fontanera, sí concretó: “Por ejemplo saber quién da órdenes ilegales y falsas a los guardias civiles que están en los juzgados de vigilancia”. Y añadió, entre paréntesis, la frase clave: “Los tenemos grabados cumpliendo órdenes ilegales y además basadas en hechos falsos”.

La lista no acababa ahí. A las 18:07 enumeró otro objetivo: saber “quién da órdenes para que asistan guardias de público a juicios en los que la acusación es el ayuntamiento y el alcalde… para impedir entrar a juicio a los ciudadanos que querían entrar”. Y un tercero: un “operativo para pillar al bufé de la [Policía] local que hace cosas muy feas (y muy ilegales)”. En medio, Pérez Dolset anunciaba su agenda: “Yo el jueves estaré en la rueda de prensa”.

Una semana después de ver a la directora

Exactamente siete días antes, el 30 de septiembre de 2024, Leire Díez se había reunido con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, hoy imputada en el caso que lleva el nombre de la fontanera. Según los informes de la UCO, hubo al menos dos encuentros más: el 20 de diciembre de 2024 y el 1 de abril de 2025.

González ha negado haber interferido nunca en la UCO a petición de Leire. Pero los mensajes de “Vacaciones y viajes” muestran que, en el entorno de la fontanera, la Guardia Civil era un asunto de “necesidades”, y que uno de sus miembros presumía de tener a agentes grabados.

El mismo ex juez de Biedma

Sáenz de Tejada no es un nombre nuevo en esta historia. Cintia Rocho, integrante del clan de los Rochos, ha ratificado ante el juez Santiago Pedraz que el ex magistrado la llamó en diciembre de 2024 para decirle que la jueza Beatriz Biedma, que investigaba al hermano del presidente del Gobierno, era “un puto grano en el culo” y que “había que eliminarla”.

En el mismo grupo, el 27 de agosto de 2024, había escrito que la estrategia pasaba por “atacar a gente metida en las más altas instituciones (consejo, supremo, constitucional, fiscalía)”. Seis semanas después, el foco estaba en la Guardia Civil.