Los autónomos madrileños que sigan trabajando después de alcanzar la edad legal de jubilación podrían tener una ayuda importante a partir de 2027. La Comunidad de Madrid quiere ampliar la Tarifa Cero a este colectivo, de manera que durante el primer año puedan tener cubiertas sus cotizaciones mientras continúan con su actividad profesional.

La medida aparece incluida en el proyecto de Presupuestos regionales para 2027 y forma parte de un paquete más amplio destinado a trabajadores por cuenta propia y emprendedores. No será la única novedad, ya que también se plantean ayudas para contratar sustitutos durante determinadas bajas y el pago de las cuotas durante los primeros 60 días de una incapacidad temporal.

La Tarifa Cero para autónomos que sigan trabajando a los 65 años

La principal novedad está pensada para quienes, llegado el momento de jubilarse, prefieran seguir trabajando. La Comunidad de Madrid prevé cubrir el 100% de las cotizaciones durante el primer año a los autónomos que continúen con su actividad una vez alcanzada la edad legal de jubilación. Aunque la medida suele presentarse vinculada a quienes siguen trabajando a partir de los 65 años, conviene tener en cuenta que la edad legal de jubilación no es exactamente la misma para todos. Depende, entre otras cuestiones, de los años cotizados.

Para un autónomo que decida mantenerse activo, ese ahorro puede tener bastante peso durante el primer año, especialmente en negocios pequeños donde cualquier gasto fijo termina notándose mucho más. Madrid cuenta actualmente con más de 447.000 trabajadores autónomos, según los datos manejados por el Gobierno regional, y el Ejecutivo quiere reforzar las ayudas dirigidas a este colectivo dentro de las cuentas del próximo año.

1.250 euros al mes para contratar a un sustituto

Otra de las medidas previstas afecta a una situación bastante complicada para muchos autónomos: qué hacer con el negocio cuando no pueden trabajar durante varias semanas. El proyecto contempla ayudas de 1.250 euros mensuales para contratar a una persona que sustituya temporalmente al trabajador por cuenta propia. Esta ayuda estaría pensada para casos de maternidad, paternidad, embarazo de riesgo o incapacidades prolongadas.

Para quien trabaja solo, una baja puede convertirse en un problema serio. No siempre existe alguien que pueda hacerse cargo del negocio y cerrar durante varias semanas puede significar perder clientes o ingresos difíciles de recuperar después. La ayuda pretende cubrir precisamente ese vacío y facilitar que la actividad pueda continuar mientras el autónomo permanece de baja. Además, se prevé que la Comunidad de Madrid asuma íntegramente las cuotas durante los primeros 60 días de baja por enfermedad. Es otra de las medidas que se incorporan al paquete que se ha previsto para 2027.

Casi 39 millones para autónomos y emprendedores

El presupuesto que se ha destinado al trabajo autónomo y al emprendimiento ascenderá a 38,6 millones de euros. La cifra forma parte de unas cuentas regionales que en 2027 alcanzarán los 32.911 millones de euros, 2.248 millones más que este año. Pero no todo el aumento se concentrará en los autónomos. sino que la industria contará también con una partida mayor, con 44 millones de euros destinados a ayudas, mientras que las subvenciones para equipamiento de pequeñas empresas industriales pasarán de 15 a 19 millones.

También crecerán los recursos destinados a digitalización, comercio y formación. El Gobierno regional ha situado todas estas partidas dentro de una estrategia que sirva para mejorar la competitividad de las empresas y mantener el empleo. Durante la presentación del proyecto ante representantes de CEIM, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, defendió que la Administración debe facilitar la actividad económica y acompañar a quienes generan empleo.

Qué falta todavía para que estas ayudas entren en vigor

De momento, todas estas medidas forman parte del proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2027. Esto significa que todavía deben superar la tramitación parlamentaria antes de que puedan darse por definitivas. Es decir que debe pasar ahora en la Asamblea de Madrid y tendrán que pasar por el correspondiente debate y aprobación. Hasta entonces pueden producirse modificaciones.

También habrá que esperar a conocer la letra pequeña de cada una de estas ayudas. En el caso de la Tarifa Cero, será necesario concretar los requisitos de acceso, cómo se solicitará y desde qué momento podrá aplicarse. Lo mismo ocurre con la ayuda de 1.250 euros para sustitutos y con la cobertura de cuotas durante las bajas. Por eso, aunque el anuncio supone una novedad importante para muchos trabajadores por cuenta propia y les de algo de respiro, especialmente en la recta final de su carrera, todavía no conviene dar por hecho que todos van a poder beneficiarse automáticamente.

Pero en definitiva, y si los Presupuestos salen adelante en los términos en los que han sido planteados, 2027 llegará con un paquete de ayudas más amplio para los autónomos madrileños, especialmente para quienes decidan prolongar su vida laboral o tengan que afrontar una baja sin la necesidad de dejar parado su negocio.