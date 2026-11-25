Los autónomos que tengan trabajadores a su cargo tendrán que hacer números de nuevo a partir de enero. El BOE ya ha publicado el Salario Mínimo Interprofesional que estará vigente durante 2027 y la nueva cuantía obliga a revisar las nóminas de quienes todavía estén por debajo del límite fijado por el Gobierno.

La cifra que marca el Real Decreto 1013/2026 es de 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas. En 2026 eran 1.221 euros, de modo que la diferencia es de 65 euros en cada paga. Si se mira el año completo, el mínimo pasa de 17.094 a 18.004 euros brutos. Son 910 euros más al año para un trabajador que estuviera exactamente en el SMI anterior.

El sueldo mínimo que deberán pagar los autónomos a sus empleados en 2027

El decreto sobre la subida del SMI entra en vigor el 1 de enero de 2027 y será la cantidad mencionada, la que deberá utilizarse como referencia desde la primera nómina del año. Para quienes cobren en 14 pagas, el mínimo serán entonces esos 1.286 euros brutos mensuales. Pero en el caso de que las dos extraordinarias estén prorrateadas, los 18.004 euros anuales se reparten entre doce mensualidades y el resultado se sitúa en torno a 1.500,33 euros brutos al mes.

Es importante tener en cuenta además que el nuevo SMI no significa que todos los trabajadores vayan a cobrar exactamente 1.286 euros, sino que esta cifra es la cantidad mínima legal que debe cobrar un trabajador para una jornada completa. En el caso de aquellos empleados que ya tengan un salario superior van a seguir cobrando lo que corresponda según su contrato o convenio, salvo que exista algún ajuste pendiente. En cambio para los autónomos que sí tengan empleados que estén cobrando por debajo de ese umbral que marcará ahora el SMI, la revisión tendrá que hacerse desde enero, aunque la nómina se abone a mes vencido.

El coste real para el autónomo será mayor que esos 18.004 euros

No podemos olvidar que una cosa es el salario bruto del trabajador y otra el coste total que soporta quien lo contrata. A los 18.004 euros anuales se debe sumar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, en las que entran conceptos como son contingencias comunes, desempleo, FOGASA, formación profesional y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (cuyo porcentaje sube tambien a partir del 2027). A todo esto se le añade además la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que no es igual para todas las actividades. Es decir, si por ejemplo se toma como base el SMI prorrateado en doce meses y un 1,5% por accidentes de trabajo, las cotizaciones empresariales rondarían los 484 euros mensuales, lo que sería unos 5.803 euros anuales cotizaciones. Si se suman al salario bruto, el coste total se acercaría a unos 23.807 euros por empleado.

De todos modos esta cifra no puede tomarse como una tarifa cerrada, ya que puede variar según el tipo de contrato, la actividad y la cotización que corresponda en cada caso. Por otro lado, se debe tener en cuenta también los tipos definitivos que se apliquen en 2027.

No todos los trabajadores recibirán 910 euros más al año

Otro de los puntos que puede generar confusión es pensar que la subida del SMI obliga a añadir 910 euros a cualquier nómina de empleados que se encuentren por debajo del nuevo SMI pero en realidad, no funciona así. El decreto que se ha aprobado mantiene las reglas de compensación y absorción salarial. Es decir, que lo que hay que comprobar es cuánto cobra realmente el trabajador en el conjunto del año y qué conceptos salariales pueden computarse. De este modo, un empleado que perciba 17.500 euros brutos anuales deberá llegar, como mínimo, a 18.004. En ese caso, el incremento necesario sería de 504 euros. Distinto sería el caso de una persona que ya cobre 19.000 euros al año en conceptos computables. Aunque el SMI haya subido, no tendría por qué recibir automáticamente otros 910 euros. Por eso, antes de modificar las nóminas, los autónomos tendrán que revisar cada caso.

Qué pasa con temporales y empleados del hogar

El Real Decreto también actualiza las cantidades para determinados trabajadores. Los eventuales y temporeros cuyos servicios en una misma empresa no superen los 120 días deberán cobrar, como mínimo, 60,88 euros por jornada legal. Esa cifra incluye la parte proporcional correspondiente a domingos, festivos y pagas extraordinarias. Y en el caso de los empleados del hogar que trabajen por horas en régimen externo, el mínimo queda fijado en 10,06 euros por hora efectivamente trabajada.

Además, el salario en especie no puede utilizarse para rebajar la parte que debe abonarse en dinero. En definitiva y de cara a 2027, el dato que van a tener que vigilar los autónomos con plantilla es, sobre todo, el de los 18.004 euros brutos anuales. A partir de ahí, se tendrá que comprobar contrato por contrato qué trabajadores necesitan una actualización y cuánto supone finalmente esa subida en el coste total del negocio.