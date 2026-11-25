La historia del cine está repleta de intérpretes que consiguieron conquistar al público con personajes inolvidables, pero pocos alcanzaron la dimensión artística y la influencia de Marlon Brando.

Su nombre permanece ligado a algunas de las películas más importantes del séptimo arte, especialmente a El padrino, donde dio vida al inolvidable Vito Corleone. Sin embargo, reducir su trayectoria a aquel mafioso de voz grave y mirada imponente supondría dejar fuera una carrera extraordinaria, marcada por la personalidad, la preparación y una manera muy particular de entender la interpretación.

Brando no concebía la actuación como un simple ejercicio de memorización. Para él, ponerse delante de una cámara exigía algo mucho más profundo: conocer la naturaleza humana, observar el comportamiento de las personas y comprender las emociones que condicionan sus vidas. Una de sus reflexiones más conocidas resume perfectamente esa filosofía: «Comprender el significado completo de la vida es el deber del actor, interpretarlo es su problema y expresar su dedicación».

Su forma de prepararse para los personajes comenzó a llamar la atención desde sus primeros trabajos. En 1950 participó en Hombres, una película en la que interpretaba a un antiguo combatiente que había quedado paralizado y necesitaba una silla de ruedas para desplazarse. Lejos de limitarse a estudiar el guion y ensayar sus movimientos, decidió acercarse a la realidad de quienes habían sufrido las consecuencias físicas y psicológicas de la guerra.

Para conseguirlo, pasó varias semanas en un hospital de veteranos, donde convivió con pacientes y pudo observar de cerca sus dificultades. Aquella experiencia le permitió construir una interpretación mucho más convincente y demostró que su interés por la profesión iba más allá de conseguir reconocimiento.

Una estrella de Hollywood

Su siguiente gran oportunidad llegó con Un tranvía llamado deseo, adaptación cinematográfica de la conocida obra teatral de Tennessee Williams. Su interpretación de Stanley Kowalski le proporcionó una nominación al Oscar y terminó de convertirlo en uno de los rostros más solicitados de Hollywood. También contribuyó a construir una imagen pública que rompía con los modelos masculinos que habían dominado hasta entonces la industria.

Brando representaba una masculinidad diferente, alejada del galán elegante y perfectamente controlado que solía aparecer en las producciones de la época. Su presencia física, su manera de hablar y aquella actitud desafiante lo transformaron en uno de los grandes símbolos de rebeldía de los años cincuenta. Su atractivo traspasó las pantallas y despertó una enorme expectación entre los espectadores.

Aquel estilo también tuvo consecuencias en el cine posterior. Intérpretes como James Dean y Paul Newman encontraron en esa nueva forma de representar a los personajes masculinos una referencia que contribuyó a modificar los códigos de Hollywood. Brando no necesitaba interpretar al hombre perfecto para despertar fascinación. Precisamente, sus contradicciones y su aparente naturalidad constituían parte de su atractivo.

Su carrera continuó creciendo con proyectos de gran relevancia. En 1952 se puso en la piel del revolucionario mexicano Emiliano Zapata en ¡Viva Zapata!, mientras que un año después participó en Julio César, donde interpretó a Marco Antonio. Ambos trabajos volvieron a situarlo entre los candidatos al premio de la Academia de Hollywood y confirmaron que su talento no estaba limitado a un único tipo de personaje.

El reconocimiento definitivo llegó en 1955. Aquel año consiguió su primer Oscar gracias a La ley del silencio, dirigida por Elia Kazan. En esta producción interpretó a Terry Malloy, un antiguo boxeador relacionado con el mundo sindical y enfrentado a una difícil situación moral. La película obtuvo ocho estatuillas y se convirtió en uno de los títulos fundamentales de aquella década.

La imparable carrera de Marlon Brando

Durante los años siguientes, Brando siguió explorando registros diferentes y aprovechando su enorme popularidad. En 1961 se puso detrás de las cámaras por primera y única vez para dirigir El rostro impenetrable, un western protagonizado también por él. La película recibió una buena acogida crítica y consiguió la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, un reconocimiento que evidenció sus inquietudes más allá de la interpretación.

También tuvo la oportunidad de trabajar con uno de los grandes nombres de la historia del séptimo arte. Charles Chaplin contó con Brando para protagonizar La condesa de Hong Kong, una comedia romántica en la que compartió pantalla con Sophia Loren.

Pero su trayectoria todavía reservaba el personaje que terminaría definiendo su leyenda. En 1972, Francis Ford Coppola le ofreció interpretar a Vito Corleone en El padrino, una adaptación de la novela de Mario Puzo que acabaría transformándose en una de las películas más influyentes de todos los tiempos.

La trayectoria de Marlon Brando demuestra que su importancia nunca dependió exclusivamente de sus éxitos comerciales o de los premios obtenidos. Su manera de trabajar transformó la interpretación cinematográfica y abrió nuevas posibilidades para quienes llegaron después. Su legado permanece en sus películas, pero también en aquella idea que defendió durante toda su carrera: para interpretar una vida, primero hay que intentar comprenderla.