Marlon Brando, leyenda del cine: «Comprender el significado completo de la vida es el deber del actor; interpretarlo es su problema»

Considerado el actor de actores, la figura de Marlon Brando sigue siendo, 22 años después de su muerte, la del mejor intérprete de la historia del cine. Al menos, la del que puso en el mapa el método de actuación de Stanislavski. Después, desde esa misma escuela llegaron James Dean, Robert De Niro, Al Pacino y Daniel Day-Lewis. Pero al día de hoy, cuando se pregunta a los cinéfilos de medio mundo sobre quién es el mejor actor, una buena parte menciona a Brando como esa icónica, inmortal y controvertida estrella del séptimo arte que funciona como un faro para toda una generación de actores venideros. No obstante, fuera de los sets de grabación, el norteamericano era alguien a quien también merecía la pena escuchar. Sobre todo cuando hablaba de su profesión. Por eso, la cita del dos veces ganador del Oscar que traemos hoy resume a la perfección la tremenda carga intelectual y vital que él mismo asociaba a su oficio.

Como mencionamos previamente, Brando fue durante muchos años el principal estandarte del método, un enfoque de actuación teatral y cinematográfico cuyo objetivo pasaba porque el actor experimentase emociones reales en lugar de limitarse a fingirlas o imitar gestos. Por eso, tiene todo el sentido que el de Nebraska no viese la actuación como la simple repetición de frases, sino como una parte indisoluble de la propia experiencia y existencia humana.

Marlon Brando, sobre la actuación y la existencia: «Comprender el significado completo de la vida es el deber del actor; interpretarlo es su problema»

Se desconoce exactamente cuando dijo una de sus frases más conocidas sobre el mundo actoral y vital. Pero los expertos creen que pertenece a sus años de juventud, donde Brando todavía no había adquirido ese desapego hacia la profesión que mostró en su autobiografía, Las canciones que mi madre me enseñó (1994).

«Comprender el significado completo de la vida es el deber del actor; interpretarlo es su problema».

Para la estrella de Un tranvía llamado deseo (1951), un intérprete es antes un filósofo y un observador de la condición humana, siendo para él imposible sin esto llegar a interpretar un rol de una forma genuina, si no se conocen los motores del deseo, la alegría, la contradicción y la existencia.

La parte de «interpretarlo es su problema» no deja de ser una de esas ironías que dan a entender que el verdadero reto reside en la capacidad de sintetizar toda esa ristra de sensaciones complejas en un cuerpo, una voz y una mirada.

¿Dónde podemos ver las mejores películas de Marlon Brando?